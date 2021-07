Shopping-Queen-Bus tourt wieder durch Braunschweig

Offenbar finden Dreharbeiten für „Shopping Queen“ in Braunschweig statt. Christine Kramer erwischte den Bus am Samstagvormittag mit ihrer Handykamera: Er fuhr von der Otto-von-Guericke-Straße in Richtung Theodor-Heuss-Straße. Dabei sind die Folgen vom letzten Besuch des TV-Teams noch nicht ausgestrahlt.

Der Bus ist so auffällig, dass sich die Nachricht stets rasch verbreitet: Der Shopping-Queen-Bus ist in der Stadt! Offenbar finden erneut Dreharbeiten des TV-Senders Vox zu weiteren Folgen der beliebten Styling-Doku mit Stardesigner Guido Maria Kretschmer in Braunschweig statt.

Gesichtet wurde der pinkfarbene Bus zuerst am Samstag gegen 10.25 Uhr von Christine Kramer an der Otto-von-Guericke-Straße. Er fuhr auf der Theodor-Heuss-Straße in Richtung Harz-und-Heide-Messegelände. Die Produktionsfirma ist am Wochenende für Anfragen nicht erreichbar, aber man darf wohl davon ausgehen, dass es weitere Folgen bei „Shopping Queen“ aus Braunschweig geben wird. Dabei sind die Folgen des letzten Besuches von „Shopping Queen“ in Braunschweig im Herbst letzten Jahres noch gar nicht ausgestrahlt worden.

2015 wurden die ersten Folgen in Braunschweig gedreht

Im Oktober 2020 wurden fünf Folgen mit fünf Frauen aus Braunschweig und der Region gedreht. Das Grundkonzept der Sendung: Der Sender gibt ein Motto vor, dann erhält jede Kandidatin 500 Euro und hat vier Stunden Zeit, sich mottogemäß einzukleiden. Eine Person ihrer Wahl darf sie als Einkaufsberatung mitnehmen. Bewertet werden die Outfits anschließend von den Mitbewerberinnen und von Designer Kretschmer. Die Siegerin ist Shopping-Queen der Stadt.

Guido Maria Kretschmers beste Sprüche Guido Maria Kretschmers beste Sprüche Modedesigner Guido Maria Kretschmer ist der Liebling der Frauen – spätestens seit dem Start der Vox-Sendung „Shopping Queen“ im Januar 2012. Vor allem für seine Rhetorik ist er bekannt. Wir haben die besten Sprüche des Designers zusammengestellt. Foto: VOX/Andreas Friese / Andreas Friese

Guido Maria Kretschmers beste Sprüche „Ich sag’s ungern, aber das Kleid geht gar nicht. Das ist Rollbraten auf drei Etagen.“ Foto: Hannes Magerstaedt / Getty Images

Guido Maria Kretschmers beste Sprüche „Also das ist Textilterrorismus.“ Foto: VOX / Andreas Friese

Guido Maria Kretschmers beste Sprüche „Diese Frau ist textil breit bespielbar.“ Foto: VOX/Robert Ascroft

Guido Maria Kretschmers beste Sprüche „Ich ändere das Motto der Woche in: Finde deine Konfektionsgröße!“ Foto: VOX / Markus Nass



Guido Maria Kretschmers beste Sprüche „Also wenn die DAS kauft, dann schreie ich! Ich schreie schon mal!“ Foto: Joern Pollex / Getty Images for IMG

Guido Maria Kretschmers beste Sprüche „Mein Name ist Tod. Ich möchte hier einkaufen.“ Foto: VOX/Robert Ascroft

Guido Maria Kretschmers beste Sprüche „Ich bin so glücklich, dass das Kleid in so einem schönen Schrank wohnt.“ Foto: VOX/Robert Ascroft

Guido Maria Kretschmers beste Sprüche „Ich würde gerne noch ein paar Feiertage ins Jahr bringen. Ich fände einen Guido-Maria-Kretschmer-Tag so schön, an dem alle einkaufen dürfen. Vom Staat kriegt dann jeder 50 Euro einmal im Jahr.“ Foto: dpa Picture-Alliance / Eventpress Sandel / picture alliance / Eventpress

Guido Maria Kretschmers beste Sprüche „In dem Kleid sieht sie aus wie ein petrolfarbenes Backbrötchen.“ Foto: VOX/Robert Ascroft



Guido Maria Kretschmers beste Sprüche „Textiles Verhütungsmittel: Wer sowas an hat, wird nicht schwanger!“ Foto: VOX / Andreas Friese

Guido Maria Kretschmers beste Sprüche „Gott sei Dank: Da ist das Leben mal fair gewesen und hat die Waden dünn werden lassen.“ Foto: VOX/Andreas Friese

Guido Maria Kretschmers beste Sprüche „Die kann alles machen, die darf alles machen, die sollte auch alles machen.“ Foto: Sascha Steinbach / Getty Images

Guido Maria Kretschmers beste Sprüche „Wo rohe Kräfte sinnlos walten, da kann kein Knopf die Bluse halten!“ Foto: Johannes Simon / Getty Images

Guido Maria Kretschmers beste Sprüche „Ich habe heute mentale Fähigkeiten. Am Ende lande ich noch beim Astro-Channel.“ Foto: VOX/Andreas Friese

2015 wurde zum ersten Mal eine „Shopping Queen“ aus Braunschweig gekürt: die damals 62-jährige Christina Kröhnert-Flühr aus Volkmarode. Das Kamerateam war in den Folgejahren immer wieder zu Gast an der Oker. 2017 wurde sie von Standesbeamtin Brigitta Kottwitz vom Thron gestoßen. 2018 gewann Dolly Sorati das Styling-Battle. Und beim Zwillings-Special im selben Jahr holten sich Kathi und Sandra Maruska aus Rüningen das Krönchen.

Braunschweig eignet sich gut als Einkaufsstadt

Die verantwortliche Redakteurin Sabine Michael sagte unserer Redaktion im Interview damals: „Braunschweig hat eine gute Mischung aus kleinen Boutiquen und großen Ketten.“ Das Interview lesen Sie hier. Nur Schuhläden gebe es „offenbar nicht im Überfluss“, merkte sie an.

„Shopping Queen“ läuft montags bis freitags ab 15.00 Uhr bei Vox.

Lesen Sie hier alles über Braunschweigs bisherige Shopping-Queens:

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de