Unbekannte haben mit Zeitungen in Braunschweig eine Straßensperre errichtet. Nun sucht die Polizei Zeugen.

Polizei sucht Zeugen Täter errichten mit Zeitungen in Braunschweig Straßensperre

Unbekannte haben in der Nacht zu Sonntag gegen 3 Uhr auf der Siegfriedstraße in Höhe des Burgundenplatzes mit Zeitungsbündeln eine Straßensperre errichtet. „Rund 60 Zeitungsbündel haben die Unbekannten so auf die Straße gelegt und gestapelt, dass ein Durchkommen für den Verkehr nicht mehr möglich war. Aufgrund der Uhrzeit und der Sichtverhältnisse bestand die Gefahr, dass es zu einem Unfall kommt“, heißt es im Polizeibericht.

Die Polizei räumte die Zeitungsbündel von der Straße

Die Beamten hätten hat die Zeitungsbündel entfernt und ein Strafverfahren wegen des versuchten gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet. Nun suchen die Beamten Zeugen. Hinweise unter (0531) 476-3315.

red

