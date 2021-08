Braunschweig. Ein 37-Jähriger hat sich am Bohlweg nicht nur entblößt, sondern auch gegen eine Laterne uriniert und Polizisten beleidigt.

Die Polizei meldet einen Mann, der sich am Bohlweg in Braunschweig entblößt hat. Zudem urinierte er gegen eine Laterne.

Polizei nimmt ihn in Gewahrsam

Polizei nimmt ihn in Gewahrsam Exhibitionist am Braunschweiger Bohlweg uriniert gegen Laterne

Ein Mann hat sich am Dienstag gegen 7.50 Uhr vor einer Vielzahl von Personen entblößt. Wie die Polizei mitteilt, kam es an einer Haltestelle am Bohlweg zu dieser exhibitionistischen Handlung.

Die Polizei nahm den Exhibitionisten aufgrund seines Verhaltens in Gewahrsam

Demnach hat sich ein 35-jähriger Mann vor mehreren anderen entblößt und zudem gegen eine Laterne uriniert. „Bei der Aufnahme des Sachverhaltes beleidigte der Beschuldigte die Beamten mehrfach. Gegen ihn wurden Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und wegen des Vornehmes einer exhibitionistischen Handlung eingeleitet“, heißt es im Polizeibericht. Aufgrund seines Verhaltens sei der alkoholisierte Mann zudem für mehrere Stunden in Gewahrsam genommen worden.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de