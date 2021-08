Sommerecho in Braunschweig startet mit „COYD“ aus Goslar

Braunschweig. Mehr als 20 regionale Bands, Autoren und Gruppen treten bei „Sommerecho am Gleisdreieck“ auf. Los geht es am Freitag.

Die Band Colour of your Dream (COYD) tritt bei „Sommerecho am Gleisdreieck“ auf.

Das „Sommerecho am Gleisdreieck“ startet am Freitag, 20. August. Das Veranstaltungsgelände befindet sich auf dem Open Air Platz am Kennelweg. Bis zum 3. Oktober treten dort mehr als 20 regionale Musikgruppen, Tanzensembles und Autorinnen und Autoren auf, teilt die Stadt mit. Zusätzlich werden auf dem Veranstaltungsgelände Bilder der Braunschweiger Fotografin Frederike Fuchs zu sehen sein.

Bei „Sommerecho am Gleisdreieck“ sind auch Fotos von Frederike Fuchs zu sehen

Starten wird die Veranstaltungsreihe am Freitag, 20. August, mit der Band „COYD“ aus Goslar um 20 Uhr. Am Samstag, 21. August, spielt die Band „The Beg On“ um 19.30 Uhr. Die Tickets zu allen Veranstaltungen können an den bekannten Vorverkaufsstellen, an der Abendkasse oder im Internet über www.braunschweig.de erworben werden. Dort gibt es auch das komplette Programm zu sehen. Alle Eintrittseinnahmen kommen den Künstlerinnen und Künstlern zugute. Während des Veranstaltungsaufenthalts sind die geltenden Corona-Vorschriften zu beachten.

Beteiligte Künstlerinnen und Künstler: COYD, The Beg On, Nina Ogot, Akasha Project, Bünte-Diekmann, Gorup, Centrifusion, Yani Se, Braunschweigische Landschaft, Headshot, Dead End Future, Grailknights, Snack Attack, Lucky Penny, Maniax, Glantz und Fly Cat Fly, Kroner, Johann, Paul Brunner, Laura Kensy, Hardy Crueger & Till Burgwächter, Transmitter und Trilogy, The Keltics, Valeria Liptschanskaja & Company, Usual Playground und Larimar, Iris Brikey & Juan Penalver Madrid, Die Müller Verschwörung, The Legendary Touch, Rick N Rossi, Roy Dildo und die Schlagerpunks, Byrdline und JIXMAZZ.

