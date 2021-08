Volkshochschule Braunschweig startet neues Kursprogramm

Nach den coronabedingten Einschränkungen startet die VHS wieder in ein „normales“ Kurshalbjahr und will nun auch mit dem neuen Gesundheitszentrum im Bürgerbadepark in der Nimes-Straße richtig durchstarten.

Im September beginnt in der Volkshochschule das zweite Kurshalbjahr 2021. Mehr als 650 Angebote aus zehn Programmbereichen erwarten die Braunschweigerinnen und Braunschweiger, weitere 300 Kurse sind bereits seit Juli im Haus der Familie buchbar. Mit dabei sind viele neue Kursthemen für alle Altersgruppen, kündigt die VHS an.

Eine wichtige Neuerung: „Wir haben uns entschieden, zugunsten von Umweltschutz und Nachhaltigkeit kein gedrucktes Programmheft mehr herauszugeben“, erklärt VHS-Geschäftsführer Hans-Peter Lorenzen, „Die meisten Kunden nutzen ohnehin das Internet, um sich über unser Kursangebot zu informieren und sich anzumelden. Die Corona-Zeit hat auch gezeigt, dass wir mit digitalen Medien besser und schneller auf erforderliche Veränderungen reagieren können.“

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Aber ganz wolle die VHS trotzdem nicht auf Papier verzichten. Zukünftig soll es kleinere Broschüren geben, in denen themenbezogen das jeweilige Kursangebot beschrieben wird. Die Termine, Kursorte und Preise findet man dann ergänzend im Internet.

Hygienekonzept sieht kleinere Lerngruppen vor

„Nach so langer Zeit der coronabedingten Einschränkungen freuen wir uns jetzt wieder auf ein ‚normales‘ Kurshalbjahr und natürlich auf viele neue und bekannte Gesichter in unseren Kursen“, ergänzt Lorenzen. „Und endlich können wir auch in unserem neuen Gesundheitszentrum in der Nimes-Straße richtig durchstarten.“

Die Sicherheit aller habe dabei weiterhin oberste Priorität. Es gelte zwar immer noch eine Maskenpflicht, im Unterricht können die Masken in den VHS-eigenen Gebäuden jedoch abgenommen werden. Das Hygienekonzept der VHS biete aber nicht nur ein Höchstmaß an Sicherheit, so Lorenzen, sondern die Teilnehmenden können sich auch über kleinere Lerngruppen freuen.

Anmeldungen für Kurse der VHS und vom Haus der Familie sind jederzeit online über www.vhs-braunschweig.de oder www.hdf-braunschweig.de sowie persönlich im gemeinsamen Kundencenter Alte Waage möglich.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de