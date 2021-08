Braunschweiger Kinder verletzen sich im Ostsee-Ferienlager

Braunschweig. Auf einem Hüpfkissen haben sich sechs Kinder im Jugendferienlager der Stadt Braunschweig an der Ostsee verletzt. Zwei kamen ins Krankenhaus.

Wegen eines Risses in einem Hüpfkissen wie diesem verletzten sich Braunschweiger Kinder im Ferienlager an der Ostsee. (Symbolbild)

Im Jugendferienlager der Stadt Braunschweig in Lenste an der Ostsee ist es am Samstag laut Verwaltung zu einem Unfall gekommen. Aus bislang ungeklärter Ursache sei die Plane eines stationären Hüpfkissens gerissen.

Kissen hatte plötzlichen Druckverlust

Sechs Kinder im Alter zwischen sechs und elf Jahren seien durch den plötzlichen Druckverlust auf dem Boden aufgeschlagen und hätten Prellungen erlitten.

Ehrenamtliche fungierten als Ersthelfer

Ehrenamtliche hätten die Kinder versorgt. Zwei von ihnen seien vorsorglich ins Krankenhaus gekommen. Eins der beiden sei nach der Untersuchung wieder ins Zeltlager zurückgekehrt, das andere am nächsten Tag. Sie nähmen wieder an allen Freizeitaktivitäten teil, so die Stadt.

red

