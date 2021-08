Oberbürgermeister Ulrich Markurth (Mitte) hat auf der Bezirkssportanlage Melverode die vier neuen Kalthallen symbolisch eröffnet. Mit dabei waren die Bezirksbürgermeisterinnen und Bezirksbürgermeister aus den Stadtteilen, in denen Kalthallen entstanden sind (von links): Ulrich Römer (Weststadt), Angela Marten (Nordstadt-Schunteraue), Christiane Jaschinski-Gaus (Heidberg-Melverode und Carsten Degerin-Hilscher (Veltenhof-Rühme).

Sport in Braunschweig

Sport in Braunschweig Bezirkssportanlage Melverode für 1,5 Millionen saniert

Die vier neuen Kalthallen sind fertig – überdachte und beleuchtete Kunstrasenfelder für den ganzjährigen Sportbetrieb, auch Freilufthallen genannt: auf der Bezirkssportanlage Melverode, der Bezirkssportanlage Westpark, der Sportanlage Bienroder Weg und in Veltenhof in der Christoph-Ding-Straße. Sie sind mit sandverfülltem Kunststoffrasen ausgestattet und haben begrünte Dächer. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, können Schulen und Sportvereine sie nach Anmeldung und Belegungsbestätigung durch das Sportreferat nutzen.

Zugleich kann es auf der für 1,5 Millionen Euro sanierten Bezirkssportanlage Melverode wieder losgehen. Dort wurden zunächst die leichtathletischen Anlagen und die vier bereits seit Jahren nicht mehr genutzten ehemaligen Tennisspielfelder zurückgebaut. Entstanden ist ein Kunststoffrasen-Kleinspielfeld mit einer Größe von etwa 3400 Quadratmetern samt Trainingsbeleuchtungsanlage.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bereits im vergangenen Jahr wurde die Anlage in Stöckheim saniert. Damit böten sich dem Vereinssport in beiden Ortsteilen jetzt wieder hervorragende Bedingungen, so Oberbürgermeister Ulrich Markurth.

Auf den freigewordenen Flächen sollen Häuser gebaut werden

Die im Süden der Bezirkssportanlage Melverode liegenden zwei Naturrasengroßspielfelder wurden saniert und mit vollautomatischen Beregnungsanlagen ausgestattet. Auch verfügen beide jetzt über eine DIN-gerechte Trainingsbeleuchtungsanlage.

Zwischen den beiden Rasengroßspielfeldern wurde für Zuschauer eine Tribüne aus Steh- und Sitzstufen errichtet, die zu beiden Spielfeldern ausgerichtet ist. Beleuchtete und gepflasterte Wege verbinden die Sportanlagen.

Im Bereich der sanierten Sportanlage ist auf den freigewordenen Flächen außerdem Wohnbebauung geplant. Dafür erstellt die Stadtverwaltung derzeit einen Bebauungsplan.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de