Bundesweit beteiligen sich in diesem Jahr 2165 Kommunen am Stadtradeln.

Radverkehr und Klimaschutz Am Sonntag startet das Stadtradeln in Braunschweig

Rund 3200 Braunschweigerinnen und Braunschweiger haben sich bereits fürs Stadtradeln angemeldet. Am Sonntag, 5. September, geht es los: Drei Wochen lang bis zum 25. September können alle Radler wieder kräftig Kilometer sammeln – und ein Zeichen für den Klimaschutz zu setzen. Denn das bundesweite Stadtradeln ist eine Aktion des Klima-Bündnisses zur Vermeidung von Kohlendioxid.

Braunschweig ist jetzt zum fünften Mal mit dabei. Die Teilnehmerzahl ist Jahr für Jahr gestiegen – auf 5693 im vergangenen Jahr. Zusammen haben sie mehr als 1,2 Millionen Kilometer zurückgelegt. Damit liegt die Messlatte hoch! Anmeldungen sind natürlich jederzeit noch möglich, sogar nach dem Start.

Teams: Malteser, Kaulquappen und die Rasenden Rostgondeln ...

Oberbürgermeister Ulrich Markurth wirbt in einer Pressemitteilung für die Teilnahme: „Jeder Beitrag ist wichtig, jeder Kilometer zählt.“ Er fährt im Team der Stadtverwaltung mit. Wie immer sind etliche Schulen und Unternehmen am Start, Vereine, Initiativen und Familien – zum Beispiel die Grundschule Hondelage und das Studentenwerk, das freie Team BS-Lamme und das Herzogin-Elisabeth-Hospital, die Malteser und die Kaulquappen, die Rasenden Rostgondeln und das Verwaltungsgericht...

In diesem Jahr trifft das Stadtradeln auf die Europäische Mobilitätswoche (EMW), die zwischen dem 16. und 22. September unter dem Motto „Aktiv, gesund und sicher unterwegs“ stattfindet. Daher gibt es eine besondere Gewinnkategorie: Die Fahrradfahrerinnen und Fahrradfahrer sind aufgerufen, die im Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetzes definierten „ruhigen Gebiete“ im Stadtgebiet zu entdecken und sie auf einer „leisen“ Route zu verknüpfen. Ruhige Gebiete sind Freizeit- und Erholungsgebiete, die regelmäßig für die breite Öffentlichkeit zugänglich sind und die Erholung von den Lärmpegeln in der geschäftigen Großstadt bieten.

Die drei kreativsten Routen werden prämiert

Weitere Informationen sowie der Fahrradstadtplan mit den hinterlegten ruhigen Gebieten sind auf www.stadtradeln.de/braunschweig veröffentlicht. Die zurückgelegten Routen können vom 5. bis zum 16. September unter radfahren@braunschweig.de eingereicht werden – in einen Plan eingezeichnet oder direkt als GPS-Koordinaten. Die drei kreativsten Routen werden prämiert und nach dem Stadtradeln veröffentlicht.

Wenn Braunschweig die 1.000.000-Kilometer-Marke knackt, wird die Stadt vor dem Rathaus, am Ringgleis und am Bahnhof Gliesmarode je eine öffentliche Luftpumpe installieren, um dem Radverkehr in Braunschweig noch mehr Nachdruck zu verschaffen. Bereits bei 750.000 Kilometer sponsert die Stadt der Verkehrswacht Braunschweig drei Fahrradhelme sowie drei Fahrradsitze für den Verleih.

Kilometer-Queen oder Kilometer-King gesucht

Wie in den Vorjahren gibt es beim Stadtradeln noch mehr zu gewinnen – für alle, die im Aktionszeitraum mindestens 20 Kilometer auf dem Fahrrad, dem Pedelec oder E-Bike zurücklegen: vom Trekkingrad über die Fahrradtasche bis zur Trinkflasche. Die Radlerin und der Radler mit den meisten Kilometern erhalten wie in den Vorjahren den Titel „Kilometer-Queen“ oder „Kilometer-King“.

Daneben werden dank vieler Partner, die das Stadtradeln unterstützen, eine Reihe von Teamleistungen prämiert. So wird nicht nur das Team mit der höchsten Fahrleistung belohnt, sondern auch die Familie und die Schule mit den meisten Kilometern sowie die Schule, der Verein und das Unternehmen mit den meisten Kilometern pro Teammitglied. Als Preise winken Fahrradhelme und -taschen ebenso wie verschiedene Eintrittskarten, Gutscheine für Stadtführungen und vieles mehr.

Anmeldung:www.stadtradeln.de/braunschweig

