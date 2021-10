Kippt die „Sperrstunde“ in Braunschweigs Magniviertel?

Gastronom Michael Rathke, Inhaber des Pfannenrestaurants „Anders“ am Magnitor und Vorsitzender der Werbegemeinschaft Magniviertel, versteht die Behörden nicht. Da stören einige wenige Zecher, die sich feuchtfröhlich grölend nicht richtig benehmen können, die Anwohner im Viertel – und niemand unternimmt etwas dagegen, um die Störer in ihre Schranken zu weisen. Oder nur sehr selten. Leidtragende: die Gastronomen, denen nun die Aufhebung ihrer verlängerten „Sperrstunde“ im Viertel droht: Die Wirte dort dürfen wochentags bis 23 Uhr, freitags und samstags bis 24 Uhr ihre Gäste vor dem Lokal bewirten, dann werden die Stühle hochgeklappt. Drinnen geht es dann weiter.

„Es hätte eine gewaltige Abwanderung zur Folge“

Ein Kappen dieses Privilegs wäre, warnt Ratke, eine mittlere Katastrophe für die momentan eh schon notleidenden Wirte. „Wenn sich rumspricht, dass man hier abends nicht mehr draußen sitzen kann, hätte das eine gewaltige Abwanderung zur Folge.“ Die Gäste würden in andere Lokale weiterziehen, die Magni-Gastronomen in die Röhre schauen.

So weit soll es aber gar nicht erst kommen. Am Montag fand im Gemeindehaus von St. Magni eine Diskussionsrunde statt, zu der alle beteiligten Seiten eingeladen waren, um Druck vom Kessel zu nehmen: Anwohner, Bürgerschaft, Geschäftsleute, Gastronomen, Umweltamt – und auch das Stadtmarketing Braunschweig war da, das die Außenflächen an die Gastronomen Jahr für Jahr vermietet. Um es vorwegzunehmen: Das Gespräch verlief erfolgreich.

Behörden fühlten sich nicht zuständig

Doch zurück zu Michael Rathke. Das sind die Erfahrungen, die er in der Vergangenheit gemacht hat: Polizei, Ordnungsamt, Zentraler Ordnungsdienst, Stadtmarketing – er sei von einer Behörde zur nächsten verwiesen worden, mit dem Hinweis, man sei „eigentlich überhaupt nicht zuständig“. Rathke: „Die Polizei sagt: Wir haben hier nichts zu sagen. Die Gäste sitzen ja nicht in der Öffentlichkeit, sondern auf gemieteten Flächen. Da seien andere zuständig, namentlich das Stadtmarketing, das die Flächen vermiete.“

Gegenüber unserer Zeitung bestätigte Polizeisprecher Jonas Brockfeld am Montag diese Darstellung. Die Zuständigkeit bei abendlichen oder nächtlichen Ruhestörungen seien unterschiedlich, erklärt er. Generell sei es so, dass bei Ruhestörungen die Polizei gerufen werde, die vor Ort dann entscheide, ob eine Ansprache oder ein Platzverweis ausreichen oder ob es eventuell eine Anzeige gibt.

„Wirte können nicht Adressat einer Anzeige sein“

Bei den gewerbetreibenden Gastronomen sei das anders. Sie können laut Brockfeld, gar nicht Adressat einer Ordnungswidrigkeiten-Anzeige sein. Adressat sei theoretisch das Stadtmarketing als Vermieter der Flächen, auf denen Gäste bewirtet werden. Das Problem dabei: Dieser Vermieter sei aber gar nicht vor Ort während der Ruhestörungen und könne insofern auch nicht als Störer herangezogen werden.

Bei den Gastwirten sei es so, dass sie ebenfalls nicht als Ruhestörer herangezogen werden könnten, da sie den Krach ja nicht erzeugen und nicht für ihre Gäste verantwortlich sind. Dafür drohe ihnen gegebenenfalls eine Vertragsstrafe gegenüber dem Stadtmarketing als Vermieter. Denn die Wirte hätten sich vertraglich verpflichtet, solche Störungen zu unterbinden.

Viertel entwickelt sich zur „Partymeile“

Das früher eher beschauliche Magniviertel entwickelt sich abends zunehmend zur Partymeile. Laut Michael Bathke hat das „öffentliche Leben“ in den Abend- und Nachtstunden während des mehrmonatigen Corona-Lockdowns und auch danach erheblich zugenommen. Alles ziehe es nach draußen gezogen, weil man sich dort sicherer fühle. Am Löwenwall feierten jüngere Leute regelrechte Partys und zögen im Anschluss durchs Viertel. Es falle insofern schwer, Einzelne unter ihnen einem bestimmten Lokal zuzuordnen.

Und so soll es nun weitergehen: Laut Pastor Henning Böger, der das „Krisengespräch“ am Montag moderierte, sei dieses überaus harmonisch und konstruktiv verlaufen. Böger, der auch im Vorstand der Bürgerschaft Magniviertel ist, erklärte im Anschluss, es sei darum gegangen, dass am Ende der 2. Corona-Saison Anwohner und Gastronomen in Gesprächen zusammen kommen. Man habe sich auch ausgetauscht über Dinge, die man verändern könnte.

Die „Sperrstunde“ war dabei übrigens kein Thema.

