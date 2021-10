Radler zwischen Braunschweig und Wolfsburg werden gezählt

An drei Zählstellen zwischen Braunschweig-Dibbesdorf und Lehre-Wendhausen sowie an fünf Zählstellen in Wolfsburg werden jetzt bis zum 18. Oktober Radfahrerinnen und Radfahrer gezählt.

Zählstellen für den geplanten Radschnellweg von Braunschweig nach Wolfsburg. Foto: Jürgen Runo

Die Zählungen sind eine Planungsgrundlage für den E-Radschnellweg Braunschweig-Lehre-Wolfsburg. Das teilt der Regionalverband Großraum Braunschweig mit, der den Weg gemeinsam mit den Städten Braunschweig und Wolfsburg sowie der Gemeinde Lehre plant. Die Zählungen von Fahrrädern, Pedelecs und E-Bikes sollen helfen, die beste Trassenvariante zu finden. Die Daten fließen in ein Verkehrsmodell ein.

Wer Beschädigungen oder eine Nichtfunktion der Zählstellen – es handelt sich jeweils um zwei Schläuche auf dem Weg – feststellt, wird gebeten, dies dem Regionalverband unter (0531) 24262163 oder per Email (Rainer.Bier@Regionalverband-Braunschweig.de) mitzuteilen.

red

