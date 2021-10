Studieren in Braunschweig

Studieren in Braunschweig Studentenwerk öffnet Mensa 1 an der TU Braunschweig wieder

In der Mensa 1 in der Katharinenstraße kann ab dem 25. Oktober wieder gegessen werden – vorausgesetzt, man ist geimpft oder genesen. Abstandsregel und Maskenpflicht entfallen.

Braunschweig. Eintritt erhält nur, wer geimpft oder genesen ist. Mensa 2 am Campus Nord und die Kantina Kreativa an der HBK bieten Essen zum Mitnehmen an.