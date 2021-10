Reza Asghari hält die Auszeichnung zum Faculty Advisor des Jahres in den Händen. Hinter ihm (von links) Mathis Vetter, wissenschaftlicher Mitarbeiter am Entrepreneuship-Hub, Johannes Laux und Lukas Lerch vom Enactus-Verein der TU Braunschweig sowie Christopher Dormeier, ebenfalls wissenschaftlicher Mitarbeiter am Entrepreneurship-Hub.