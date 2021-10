Braunschweiger Tierschutz sucht für Monty erfahrenen Halter

Monty ist das Fundtier der Woche. Der Beaglemix wurde beim Tierschutz abgegeben, weil seine Halter mit ihm überfordert waren. Monty, so heißt es in der Mitteilung, ist ein unsicherer Hund, der fremden Menschen erst einmal misstrauisch gegenüber tritt. Er fasst aber recht schnell Vertrauen und dann ist er sehr anhänglich.

Menschen müssen ihn souverän führen

Monty sucht Menschen, die ihm Halt geben und ihn souverän durchs Leben führen können. Bekommt er keine konsequente Führung durch seine Halter, stellt er gewisse Dinge in Frage. An der Leine pöbelt er jeden fremden Hund an, teilweise sehr massiv „und er würde dann auch aufgrund umgelenkter Aggression seine eigenen Menschen beißen“, heißt es. Daher wird der Rüde zurzeit nur mit einem Maulkorb geführt.

Keine Haltung als Zweithund empfohlen

Grundsätzlich ist Monty aber soweit mit Rüden und Hündinnen, egal ob groß oder klein, verträglich. Da er aber zu Eifersucht und Futterneid neigt, sollte er nicht als Zweithund gehalten werden. Sein Verhalten an der Leine zeigt wie unsicher er ist. Da ist das andere Ende der Leine gefragt. Monty stellt seine Menschen deutlich in Frage und würde definitiv beißen. Daher werden erfahrene Halter für den temperamentvollen Rüden gesucht.

