Leerstand geschlossen Französische Lebensart am Braunschweiger Damm

Foto: Bernward Comes / Braunschweiger Zeitung

Der französische Franchise-Filialist Maison du Pain eröffnet am 11. November gegenüber C&A am Braunschweiger Damm eine Filiale.

Braunschweig. Das La Maison du Pain ist Backshop, Pâtisserie und Restaurant in einem und will am 11. November eröffnen.