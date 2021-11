A 2: Polizei Braunschweig stellt Autodieb – Flucht mit Unfall

Braunschweig/Helmstedt. Der Mann will in einem gestohlenen BMW wegfahren, baut dann einen Unfall und verletzt sich. Die Polizei stellt zwei weitere geklaute Wagen sicher.

Drei Männer in gestohlenen Wagen konnte die Autobahnpolizei Braunschweig in der Nacht zu Donnerstag dingfest machen.

Zivilfahnder der Autobahnpolizei Braunschweig haben in der Nacht zu Donnerstag drei Pkw, die erst kurz zuvor gestohlen wurden, auf der A 2 festgestellt. Zwei der Fahrer versuchten, sich der Kontrolle zu entziehen – einer von ihnen baute auf seiner Flucht einen Unfall und wurde verletzt.

A 2: Mann flüchtet in gestohlenem BMW vor Polizei – und baut Unfall

Gegen 3.45 Uhr wurden die Beamten laut Mitteilung zunächst in Höhe der Anschlussstelle Rennau (Landkreis Helmstedt) auf einen ein BMW aufmerksam. Der Fahrer missachtete jedoch die Haltesignale und fuhr in Richtung Osten davon. An der Anschlussstelle Helmstedt-Ost verließ die Autobahn, verunfallte dann jedoch ohne Beteiligung weiterer Verkehrsteilnehmer auf der B 1. Hierbei verletzte sich der Flüchtige und musste ins Krankenhaus gebracht werden.

Wie die Polizei weiter meldet, stellte sich in der Folge heraus, dass der betroffene BMW wenig zuvor in Göttingen gestohlen worden war.

Anschlussstelle Helmstedt-West: Polizei stellt zweiten geklauten BMW fest

Einen weiteren Wagen dieser Marke stellten die Gesetzeshüter dann gegen 4.30 Uhr an der Anschlussstelle Helmstedt-West fest. Fahrer und Wagen wurden daraufhin kontrolliert. Die Polizisten stellten fest, dass der BMW in Hamburg-Bergedorf gestohlen worden war. Der Fahrer wurde vorläufig festgenommen, heißt es weiter.

Audi-Dieb will zu Fuß vor Autobahnpolizei flüchten – Festnahme im Wald

Nur wenig später sollte, ebenfalls an der Anschlussstelle Rennau, ein der Mitteilung zufolge „hochwertiger“ Audi kontrolliert werden. Der Fahrer entzog sich dieser aber und versuchte, an der Anschlussstelle Helmstedt-West die A 2 zu verlassen. An der Ausfahrt befanden sich jedoch noch die Beamten, die den eingangs genannten BMW-Unfallfahrer verfolgt hatten.

Als der Audi-Insasse sie nun entdeckte,hielt er an und wollte zu Fuß flüchten. Die Polizei konnte ihn in einem nahe gelegenen Waldstück finden und ebenfalls vorläufig festnehmen. Der genannte Audi war kurz vorher – das ebenso in Göttingen – entwendet worden.

Gestohlene Pkw auf A 2 - gibt es einen Zusammenhang?

Die Polizei ermittelt nun wegen gewerbsmäßiger Bandenhehlerei und dem besonders schweren Fall des Diebstahls in allen drei Fällen. Inwieweit diese in Zusammenhang stehen, müssen die Ermittlungen zeigen, heißt es abschließend.

