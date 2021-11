Niedersachsen: Gesundheitsministerin geht von 2G-Ausweitungen aus

Niedersachsens Landesregierung peilt nach den Worten von Gesundheitsministerin Daniela Behrens eine Ausweitung der 2G-Regel zur Bekämpfung der Corona-Pandemie an. So sei denkbar, überall in der Gastronomie, bei Veranstaltungen und Zusammentreffen größerer Personengruppen absehbar auf 2G zu setzen - „und das voraussichtlich unabhängig von Schwellenwerten und Warnstufen“, sagte die SPD-Politikerin der „Neuen Osnabrücker Zeitung“ (Freitag).

„Ich gehe fest davon aus, dass wir das 2G-Modell in Niedersachsen weiter ausweiten werden.“ Behrens sagte dem Blatt: „Dann kann man eben nur noch dabei sein, wenn man entweder genesen oder geimpft ist. Wir können dieser vierten Corona-Welle aus meiner Sicht nur mit einem klaren 2G-Regime begegnen.“

Keine Kontaktbeschränkungen für Geimpfte und Genesene

Das sei keine indirekte Impfpflicht - jeder könne immer noch selbst entscheiden, ob er sich impfen lasse oder nicht. Er oder sie müsse allerdings bei einer Impf-Ablehnung mit den Konsequenzen leben. „Wir werden uns aus dieser Pandemie nicht heraustesten, sondern nur herausimpfen können“, betonte die Ministerin. „Und die derzeitige Impflücke bereitet uns größte Sorgen, also die vielen Menschen, die sich noch nicht haben impfen lassen.“

Von neuen Kontaktbeschränkungen mit Blick auf das Weihnachtsfest geht die Politikerin nicht aus: „Die harten Kontaktbeschränkungen aus der zweiten und dritten Welle der Pandemie wird es so für Geimpfte und Genesene nicht wieder geben. Für das Weihnachtsfest empfehle ich auch den Genesenen und Geimpften, vorher noch einen Test zu machen, damit man vor allem mit älteren Menschen sicher und beruhigt Weihnachten feiern kann“, sagte sie der Zeitung.

Zahlreiche Menschen in Niedersachsen müssen sich seit Donnerstag bereits auf verschärfte Corona-Maßnahmen einstellen: Nicht gegen das Coronavirus geimpfte Beschäftigte in Alten- und Pflegeheimen müssen sich künftig jeden Tag testen. Zuvor war dies dreimal wöchentlich vorgeschrieben. Bei Veranstaltungen in geschlossenen Räumen mit 1000 bis 5000 Menschen wird künftig bereits ab einer geringeren Corona-Warnstufe auf das 2G-Modell umgestellt - somit könnten dort nur geimpfte und genesene Menschen Zutritt erhalten.

dpa

