Schwertransporte bringen Teile für Braunschweiger Kraftwerk

Ein Abhitzewärmetauscher kam per Schwerlasttransport nach Braunschweig.

In einem Konvoi aus sechs Schwerlasttransportern erreichte in der Nacht zu Dienstag eine wichtige Komponente des neuen Gasturbinenheizkraftwerkes (GTHKW) das Heizkraftwerk Mitte von BS Energy. Dafür war es nach Angaben des Unternehmen beispielsweise notwendig, die Oberleitungen der Straßenbahn sowie Ampelanlagen in der Hamburger Straße vorübergehend zu demontieren.

Beim Hersteller in Tschechien gestartet, reiste der Abhitzewärmetauscher per Binnenschiff über die Elbe und Kanäle bis zum Braunschweiger Hafen. Der Koloss setzt sich aus sieben Modulen zusammen, bis zu 100 Tonnen schwer.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das zweite Herzstück

Neben der Gasturbine ist der Abhitzewärmetauscher laut Unternehmen das zweite Herzstück des neuen GTHKW. Er dient zur Erzeugung von Heißwasser für das Braunschweiger Fernwärmenetz. Ende November wird der dazugehörige Kamin erwartet, der fünf Teile umfasst und später zusammen mit dem Abhitzewärmetauscher eine Höhe von 50 Metern einnehmen wird.

BS Energy setzt nach eigenen Angaben in seinem Erzeugungsprojekt auf den Einsatz von unterschiedlichen Energieträgern. Neben Gas wird vor allem Altholz eingesetzt. Für das dazugehörige Biomasseheizkraftwerk sind in den kommenden Wochen ebenfalls mehrere Sondertransporte mit weiteren Anlagenteilen geplant.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de