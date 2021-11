Eisstockschießen ist auch wieder dabei: Der Eiszauber auf dem Kohlmarkt startet am Mittwoch – und läuft dann bis zum 9. Januar.

Schlittschuh und Hüttengaudi Eiszauber auf dem Kohlmarkt in Braunschweig startet am Mittwoch

Die Adventszeit startet neben dem Weihnachtsmarkt mit einem weiteren Event: Vom morgigen Mittwoch, 24. November, bis zum 9. Januar läuft auf dem Kohlmarkt wieder der Eiszauber. So kann die Winterzeit laut Ankündigung „mit Schlittschuhlaufen, Eisstockschießen und beim Hüttenzauber genossen werden“.

„Wir sind dankbar, dass sich wieder engagierte Partner gefunden haben, um den Eiszauber auch in diesem Jahr auf die Beine zu stellen“, sagt Veranstalterin Beate Wiedemann. Mit an Bord sind die Fitnesskette Fitnessland und der Versicherungsmakler Döhler Hosse Stelzer, Namenssponsor ist New Yorker.

Eiszauber auf dem Kohlmarkt: Schlittschuhlauf, Hüttengaudi und 2G

Neben den sportlichen Aktivitäten gibt es wieder einen Hüttenzauber – „in gemütlicher Almhütten-Atmosphäre“, heißt es, können die Gäste „eine kleine Auszeit vom vorweihnachtlichen Trubel“ nehmen. Unter info@agentur-pluszwo.de muss vorher reserviert werden.

Für den Eiszauber gilt die 2G-Regel, Ausnahme sind Kinder und Jugendlich unter 18 Jahren.

