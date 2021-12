VHS Braunschweig stellt 600 neue Angebote online

Das neue Kursprogramm der Braunschweiger Volkshochschule (VHS) ist ab sofort online. Mehr als 600 Angebote aus zehn Programmbereichen erwarten die Braunschweigerinnen und Braunschweiger laut einer Pressemitteilung, weitere 300 Kurse seien im Haus der Familie buchbar.

„Wir sind froh, dass sich die meisten Teilnehmerinnen und Teilnehmer der VHS-Kurse für einen Impfschutz entschieden haben. In der Kombination mit Abstandsregeln, intensivem Lüften und Schutzmasken können wir unseren Kundinnen und Kunden Präsenzkurse in einem sicheren Umfeld anbieten“, so VHS-Geschäftsführer Hans-Peter Lorenzen. Zusätzlich umfasse das neue Kursprogramm wieder viele Online-Kurse.

Kurse werden hybrid angeboten

Um den Teilnehmern selbst die Entscheidung zu überlassen, welche Veranstaltungsform sie für sich auswählen möchten, biete die Volkshochschule jetzt auch viele Kurse „hybrid“ an. Wer Präsenzunterricht bevorzuge, könne dabei in einer kleinen Lerngruppe in den VHS-Unterrichtsräumen teilnehmen, und wer lieber von zu Hause aus mitmachen wolle, werde einfach per Videokonferenz live dazugeschaltet.

Einrichtung bietet Geschenkgutscheine an

Um dies zu ermöglichen, habe die Einrichtung in den vergangenen Monaten ihre für digitale Kursangebote notwendige Technik-Infrastruktur erweitert und ihre Kursleiter in der Nutzung der neuen Technologien geschult. „Ermuntern Sie Ihre Freunde und Bekannten, doch wieder einmal einen Volkshochschulkurs zu besuchen“, heißt es weiter. So biete die Bildungsstätte rechtzeitig zum Fest auch VHS-Geschenkgutscheine an.

Das VHS-Kursangebot 2021/2022 ist unter www.vhs-braunschweig.de abrufbar, Geschenkgutscheine für Kurse können direkt unter www.vhs38.de/gutschein gebucht werden.

