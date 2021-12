Tierheim Braunschweig: Hündin aus verdreckter Wohnung gerettet

Immer wieder müssen Tiere vom Veterinäramt sichergestellt werden, weil die Halter mit ihnen überfordert sind. Auch bei Elektra war dies der Fall, wie das Braunschweiger Tierheim mitteilt. Die Alaskan-Malamute-Hündin befand sich mit zwei weiteren Hunden in einer stark mit Kot und Urin verschmutzen Wohnung.

„Elektra hat in ihrem Leben bislang nichts kennenlernen dürfen“, sagt Tierheimleiterin Verena Geißler. „Sie hat gar keinen Grundgehorsam, kann nicht alleine bleiben und ist nicht stubenrein.“ Diese Defizite mache sie aber mit ihrer aufgeschlossenen Art wieder wett: „Elektra freut sich über jede Aufmerksamkeit und schließt sich schnell einem neuen Menschen an.“

Neue Besitzer

Die junge Hündin hat offensichtlich bislang noch nie ohne einen anderen Hund an ihrer Seite gelebt. Sie versteht sich Geißler zufolge sehr gut mit Rüden und Hündinnen. „Wir wünschen uns für Elektra einen zweiten Hund in ihrem neuen Zuhause.“ Elektra könne gern in einen Haushalt mit standfesten Kindern vermittelt werden.

Die neuen Besitzer der kräftigen Hündin müssten sportlich sein und sollten gerade in den ersten Wochen sehr viel Zeit haben, um Elektra das Einmal-Eins des Hundelebens beibringen zu können.

Kontakt: Tierheim (0531) 500006

red

