Alba sammelt ab 7. Januar die Weihnachtsbäume in Braunschweig ein

Braunschweig. Hier gibt’s einen Überblick zu den Abfuhrterminen im Stadtgebiet. Anwohner werden gebeten, die Bäume erst am selben Tag an die Straße zu bringen.

Alba beginnt in der kommenden Woche mit dem Einsammeln der Weihnachtsbäume im gesamten Stadtgebiet. Die Abholaktion startet, wie das Entsorgungsunternehmen mitteilt, am Freitag, 7. Januar, in den Bezirken Innenstadt und Nordstadt – also dort, wo „eine verdichtete und mehrgeschossige Bebauung vorherrscht“. Konkret: innerhalb der Umflutgräben, Schwarzer Berg, Siegfriedviertel, Nordbahnhof, Neues sowie Altes Hochschulviertel.

Die weiteren Abholtermine:

- Montag, 10. Januar: Östliches und Westliches Ringgebiet: Hagenring und Prinzenpark, Wilhelmitor-Nord und -Süd, Petritor- Ost, -West und -Nord

- Dienstag, 11. Januar Viewegs Garten-Bebelhof-Mascherode: Viewegs Garten, Bürgerpark, Hauptfriedhof, Hauptbahnhof, Bebelhof, Zuckerberg und Mastbruch

- Mittwoch, 12. Januar Heidberg, Melverode, Stöckheim

- Donnerstag, 13. Januar: Weststadt, Timmerlah-Geitelde-Stiddien-Broitzem: Hermannshöhe, Rothenburg und Weinberg

- Freitag, 14. Januar: Bienrode, Waggum, Bevenrode, Wenden, Thune, Harxbüttel

- Montag, 17. Januar: Südstadt, Rautheim, Lindenberg

- Dienstag, 18. Januar: Volkmarode-Hondelage: Volkmarode, Dibbesdorf und Schapen

- Mittwoch, 19. Januar Veltenhof- Rühme: Veltenhof, Hafen, Rühme-West und -Ost, Vorwerksiedlung

- Donnerstag, 20. Januar Lehndorf -Watenbüttel-Schunteraue: Alt-Lehndorf, Siedlung Lehndorf, Ölper Holz, Kanzlerfeld, Bundesanstalten, Völkenrode, Watenbüttel und Ölper, Schuntersiedlung und Kralenriede

- Freitag, 21. Januar: Lamme, Rüningen, Leiferde-Gartenstadt: Am Südsee

- Montag, 24. Januar: Wabe- Schunter: Gliesmarode, Riddagshausen, Querum, Querumer Forst und Pappelberg

Braunschweig: Weihnachtsbaum vor Abholung bittet gesichert an Straße legen

Um eine Gefährdung des Straßenverkehrs auszuschließen, sollten die Bäume laut Alba-Mitteilung gesichert an die Straße gelegt werden. Dabei ist zu beachten, dass abgestellte Weihnachtsbäume mit einer Höhe von über zwei Metern gekürzt und von der Wurzel befreit sein müssen.

„Zum Jahresstart hat eine reibungslose Sammlung und Verwertung der über 200 Tonnen Weihnachtsbäume bei uns höchste Priorität“, erklärt Alba-Geschäftsführer Matthias Fricke. „Unsere Mitarbeiter gewährleisten daher eine rasche Entsorgung der Bäume.“

Bäume müssen in Braunschweig am Abholtag bis 6 Uhr draußen sein

Die Abholung erfolgt in der Früh- und Spätschicht. Anwohner werden gebeten, die Bäume erst am Tag der Abholung gut sichtbar und vollständig bis 6 Uhr am Straßenrand bereitzustellen.

Weitere Infos zur Abfuhr der Weihnachtsbäume in Braunschweig gibt es telefonisch unter (0531) 8862-0 oder auf www.alba-bs.de.

Was passiert mit den ausgedienten Weihnachtsbäumen?

Übrigens: Nur von Händlern nicht verkaufte Weihnachtsbäume werden als Futter für Zootiere genutzt. „So wird sichergestellt, dass die Tiere nicht durch übersehene Schmuckreste in Gefahr geraten“, teilt Alba mit.

Fürs Recycling sind Nadelbäume wegen ihrer Beschaffenheit und nur bedingt geeignet. Geschredderte Tannenbäume und gesiebte Tannennadeln kommen so beispielsweise bei Heidelbeerkulturen als Mulchmaterial zur Krautunterdrückung und ph-Wert-Absenkung zum Einsatz. Der größere Anteil wird jedoch für die energetischen Verwertung genutzt. Dafür werden sie mit Spezialmaschinen geschreddert, in Container abgefüllt und anschließend Biomasse-Kraftwerken zur Verfügung gestellt.

red

