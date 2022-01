Braunschweig. Die Beamten kontrollierten am späten Mittwochabend ein Fahrzeug auf der Autobahn. Darin saßen zwei Personen, die per Haftbefehl gesucht wurden.

Zu einer Festnahme kam es in der Nacht zu Donnerstag auf der Braunschweiger Polizeiwache.

Polizei Braunschweig Braunschweiger Polizei nimmt per Haftbefehl gesuchte Männer fest

Beamte der Autobahnpolizei Braunschweig haben in der Nacht zu Donnerstag zwei Männer im Alter von 29 und 30 Jahren festgenommen. Gegen beide lag nach Angaben der Beamten ein Haftbefehl vor. Die Polizei kontrollierte an der Abfahrt Braunschweig-Flughafen ein Fahrzeug auf der A2. Der Fahrer zeigte zunächst einen Führerschein vor, der offensichtlich nicht zu ihm passte. Er gab nun andere Personalien an. Im Verlauf der Kontrolle stellten die Polizisten fest, dass der Mann unter dem Einfluss von Alkohol und Betäubungsmitteln stand.

Mehrere Ermittlungsverfahren gegen Fahrer

Um eine Blutprobe zu entnehmen, wurden der Mann und sein Beifahrer mit zur Wache genommen. Hier konnten die Beamten die richtige Identität von Fahrer und Beifahrer feststellen. Die Männer wurden in die JVA in Braunschweig gebracht. Gegen den Fahrer wird nun auch wegen Fahren unter Alkohol- und Betäubungsmitteleinfluss sowie Fahren ohne Fahrerlaubnis ermittelt.

