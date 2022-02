Autobahn 39 in Braunschweig ab Montag zweimal vollgesperrt

Braunschweig. Wegen Wartungsarbeiten am Heidberg- und Lindenbergtunnel kommt es in zwei Nächten in der nächsten Woche zu mehrstündigen Behinderungen.

In den Nächten von Montag auf Dienstag, 7. und 8. Februar, sowie Dienstag auf Mittwoch, 8. und 9. Februar, finden in der Zeit von 18 bis 5 Uhr Wartungsarbeiten am Heidberg- und Lindenbergtunnel statt. Montagnacht finden die Wartungsarbeiten als Wanderbaustelle statt, Dienstagnacht ist zwischen den Anschlussstellen Braunschweig Rüningen-Nord und Rautheim in Fahrtrichtung Wolfsburg voll gesperrt, teilt die Autobahn GmbH des Bundes mit.

Im Zuge der Vollsperrung wird der Verkehr über die Autobahnen 2 und 391 umgeleitet, so die Mitteilung weiter. Die zuständige Außenstelle Hannover der Autobahn GmbH des Bundes dankt allen Verkehrsteilnehmenden für das Verständnis während der Einschränkungen.

