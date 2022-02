Wieder Lkw-Unfall auf A2 bei Braunschweig: Hier staut es sich

Erneut staut sich der Verkehr auf der A2 im Norden von Braunschweig: In Höhe Braunschweig-Flughafen hat sich am Dienstagmorgen in Fahrtrichtung Hannover ein Unfall ereignet. Involviert seien drei Lastwagen, so die Polizei. Die Einfahrt Braunschweig-Flughafen ist vorübergehend gesperrt. Der Verkehr in Fahrtrichtung Hannover staut sich am Vormittag auf mehrere Kilometer, weil zudem Fahrstreifen gesperrt sind. Es wird empfohlen, eine Umleitung zu fahren.

Schon am Montagvormittag war es zu einer Sperrung auf der A2 bei Braunschweig gekommen: Wie die Autobahnpolizei auf Nachfrage mitteilte, waren in diesem Fall ein Kleintransporter und ein LKW in einen Unfall verwickelt. Die Strecke musste zwischen dem Kreuz Braunschweig Nord und Braunschweig-Hafen gesperrt werden.

Zeitweise fünf Kilometer Stau ab Braunschweig-Ost

Bei dem Unfall am Montag verletzten sich mehrere Personen. Nachdem die Bergungsarbeiten abgeschlossen waren, konnte die Strecke schnell wieder freigegeben werden – zunächst auf nur einer Spur. Gegen Mittag staute sich der Verkehr ab Braunschweig-Ost auf einer Länge von gut fünf Kilometern.

red

