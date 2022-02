Alba Braunschweig: Wohin mit altem Handy, Föhn und Mixer?

Braunschweig. Defekte und ausrangierte Geräte können jetzt auch in einigen Discountern und Supermärkten zurückgeben werden – und weiterhin bei Alba. So geht’s.

Ausrangierte Haushaltsgeräte und andere Elektrogeräte kann man in den Wertstoffhöfen in der Frankfurter Straße und in Watenbüttel sowie am Schadstoffmobil oder über die öffentlich zugänglichen E-Schrott-Container abgeben.

Anfang dieses Jahres ist das neue Elektro- und Elektronikgerätegesetz in Kraft getreten. Das heißt: Defekte und ausrangierte Geräte können jetzt auch im Discounter und Supermarkt zurückgeben werden. Der Müllentsorger ALBA in Braunschweig nimmt dies zum Anlass, wichtige Tipps und Tricks für den richtigen Umgang mit altem Handy, Föhn & Co. zu erläutern. „Schon mit wenig Aufwand lässt sich Elektroschrott richtig entsorgen und damit ein wichtiger Beitrag zu Klima- und Ressourcenschutz leisten“, so Alba.

„Leider ist uns aufgefallen, dass eine gewisse Unsicherheit bei der Entsorgung von Elektro- und Elektronik-Abfällen herrscht und diese falsch oder teils gar nicht abgegeben werden“, sagt Geschäftsführer Matthias Fricke. In Braunschweig gebe es eine Reihe von kostenlosen Rückgabemöglichkeiten.

Alba: Rückgabe an Wertstoffhöfen, Schadstoffmobil und E-Schrott-Containern

Neben den bekannten Wertstoffhöfen in der Frankfurter Straße und in Watenbüttel nimmt ALBA Elektrokleingeräte auch am Schadstoffmobil oder über die öffentlich zugänglichen E-Schrott-Container entgegen. Hinzu kommt nun die neue Rückgabemöglichkeit über Discounter und Supermärkte, sofern diese mehrmals im Jahr elektronische Geräte anbieten und eine Verkaufsfläche von mindestens 800 Quadratmetern haben. Die betroffenen Geschäfte haben allerdings noch bis Juli 2022 eine Übergangszeit, diese Regelung umzusetzen.

Elektrogroßgeräte wie Kühlschränke, Herde oder Fernseher können kostenlos auf den Wertstoffhöfen angeliefert oder gegen Gebühr über die Sperrmüllsammlung abgeholt werden.

Weitere Tipps zur richtigen Entsorgung

1. Achten Sie darauf, Ihre elektronischen Abfälle vor der Rückgabe kühl und trocken zu lagern. Andernfalls können Batterien oder Akkus Schaden nehmen und auslaufen. Dabei können giftige Stoffe austreten, die Mensch und Umwelt gefährden. Nach dem Auslaufen kann es passieren, dass das beschädigte Teil mit einem anderen Altgerät in Berührung kommt, was dann einen Kurzschluss zu Folge haben kann.

2. Vorsicht auch bei Lithium-Ionen-Akkus und -Batterien: Diese können sich im heimischen Abfalleimer, der Abfalltonne, in den Entsorgungs-LKWs oder in den Sortieranlagen entzünden. Dabei entstehen nicht nur große Sachschäden, sondern auch lebensgefährliche Situationen, sowohl in den Haushalten als auch für die Müllwerker. Vorsichtshalber sollten Sie daher vor Lagerung und Entsorgung die Pole von lithiumhaltigen Batterien und Akkus mit Isolierband abkleben. Weitere wichtige Tipps zum Thema finden Sie auch unter: www.brennpunkt-batterie.de

3. Zudem sollten Sie mit allen Ihren Altgeräten vorsichtig umgehen und sie vor Schäden schützen. Durch äußeren Druck, wie beispielsweise einem harten Aufprall, können enthaltene Batterien und Akkus ebenfalls beschädigt werden. Nach Möglichkeit sollten Sie die Batterien und Akkus auch vor der Abgabe der Altgeräte entfernen und getrennt zur Entsorgung geben.

Weitere Infos: www.alba-bs.de und (0531) 8862-0.

