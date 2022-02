Braunschweig. Die dänische Kette bietet unter anderem Wohnaccessoires, Küchenzubehör, Künstlerbedarf und Kleinmöbel an. Die Filiale ist in der Innenstadt geplant.

Innenstadt und Einzelhandel „Søstrene Grene“ will in Braunschweig zweiten Laden eröffnen

Die dänische Kette „Søstrene Grene“ will in Braunschweig einen zweiten Laden eröffnen. In den Schlossarkaden gibt es bereits eine Filiale, in der unter anderem Wohnaccessoires, Küchenzubehör, Künstlerbedarf, Geschenkartikel, Schreibwaren und Kleinmöbel verkauft werden. Nun kündigt das Unternehmen auf seiner Facebookseite an, dass auch am Damm in der Braunschweiger Innenstadt eine Filiale geplant sei.

„Das Eröffnungsdatum steht noch nicht fest, aber wir freuen uns schon sehr darauf, Sie in der wunderbaren Welt von Anna und Clara begrüßen zu dürfen“, heißt es in der Nachricht. Anna und Clara sind seit der Eröffnung des ersten Geschäfts in Aarhus im Jahr 1973 im Firmenlogo abgebildet. Sie charakterisieren Schwestern, daher auch der Firmennamen: „Søstrene Grene“ – „Die Schwestern Grene“. Grene wiederum ist der Familienname eines der beiden Unternehmensgründer. Anna und Clara basierten auf den Persönlichkeiten seiner Tanten, heißt es.

In den Läden von „Søstrene Grene“ läuft klassische Musik

Zu den Läden heißt es auf der Internetseite von „Søstrene Grene“: „Mit klassischer Musik, einer kreativen Warenpräsentation, hyggeligen Gängen und Überraschungen hinter jeder Ecke sollen unsere Läden die Sinne ansprechen und die Seele inspirieren.“ Viele der Produkte seien selbst entworfen und von den skandinavischen Wurzeln des Unternehmens inspiriert. Eine große Rolle spielen demnach auch Do-it-yourself-Projekte und Bastelideen.

Zurzeit ist die Ladenfläche am Damm vermietet

Die Neueröffnung in Braunschweig soll am Damm 11 stattfinden. Dort befindet sich zurzeit ein Outletstore des Schuhunternehmens Görtz. Der Laden war im Sommer vergangenen Jahres eröffnet worden, nachdem dort „Schuhkay“ im Herbst 2020 nach elf Jahren das Handtuch geworfen hatte.

Görtz-Geschäftsführer Frank Revermann hatte nach der Eröffnung gesagt, man sehe in der Braunschweiger Fußgängerzone Potenzial für ein Schuhgeschäft – ergänzend zum Standort in den Schlossarkaden. Man wolle testen, ob es in der Fußgängerzone dauerhaft sinnvoll sein könne, „entweder über ein Outlet oder auch über ein klassisches Görtz-Geschäft nachzudenken“. Dies sei aber neben der Frequenz auch von der Miete abhängig.

Ob dieser Outletstore in nächster Zeit geschlossen werden soll, konnte unsere Zeitung bislang nicht in Erfahrung bringen. Auf eine Anfrage äußerte sich Görtz bislang noch nicht dazu.

