Zwei Braunschweiger vertreten Deutschland auf der Expo in Dubai

Zwei Braunschweiger auf der Expo in Dubai: Laura Schulte und Ron Freytag gehören seit Oktober 2021 zu den 180 Mitarbeitenden im „Campus Germany“ in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Deutschland präsentiert dort Ideen und Innovationen rund um das Thema Nachhaltigkeit.

Für die sechsmonatige Weltausstellung hat die Direktionsassistentin (26) ihren Job als IT-Projektleiterin eines großen Modeunternehmens aufgegeben. Der 24-Jährige, bisher studentische Hilfskraft im Institut für Anglistik und Amerikanistik sowie im Institut für Germanistik der TU Braunschweig, betreut als Host die Besucher im deutschen Pavillon. Beide schwärmen von einem großartigen Team an einem außergewöhnlichen Ort.

Ist es Ihre erste Expo?

Laura Schulte: Beruflich ja, privat habe ich die Expo in Hannover besucht. Da war ich fünf. Ausstellungsmöbel von dort stehen noch heute bei meinen Eltern im Garten. Als Teenagerin war ich während des Sommerurlaubs in Spanien für drei Tage auf der Expo 2008 in Saragossa.

Ron Freytag: Ich habe eine ganz eigene Verbindung zur Expo. Meine australischen Gasteltern, bei denen ich als Au Pair gearbeitet habe, haben sich auf der Expo 2000 in Hannover kennengelernt, als Hosts im australischen Pavillon. Sie haben mir nahegelegt, auch einmal auf einer Expo zu arbeiten. Und das tue ich jetzt.

Der deutsche Pavillon auf der Weltausstellung Expo in den Vereinigten Arabischen Emiraten. Foto: dpa

Frau Schulte, was hat Sie gereizt, sich als Direktionsassistentin zu bewerben?

Laura Schulte: Das waren drei Dinge: 1. Die internationale, administrative Projektarbeit in einem Pavillon, der sich auf unterhaltsame Weise der Nachhaltigkeit und Zukunft widmet. 2. Ein Arbeitsplatz auf der ersten Weltausstellung im arabischen Raum. 3. Das Interkulturelle und die Chance aus erster Hand Neues zu lernen.

Welche Bedeutung hat das Expo-Thema „Connecting Minds, Creating the Future“, also „Gedanken verbinden, die Zukunft gestalten“, für Sie?

Ron Freytag: Dass wir alle – egal, ob jung oder alt, und egal, woher wir kommen – dazu beitragen können, unseren Planeten zu schützen.

Deutschland präsentiert sich zukunftsorientiert, zeigt Innovationen und Lösungen. Haben Sie ein persönliches Highlight?

Ron Freytag: Es ist einfach schön, unseren kleinen Besuchern das Thema Nachhaltigkeit näherzubringen. Für diesen Zweck haben wir im „Campus Germany“ spezielle Exponate für Kinder – und natürlich das Bällebad, das auch bei den Erwachsenen sehr beliebt ist...

Laura Schulte: Ich war beim ersten Besuch von der gesamten Inszenierung schwer begeistert. Der Moment, wenn sich die Tür öffnet und zum weiteren Besuchserlebnis einlädt, absolut Gänsehaut. Ganz toll ist auch der Edutainment-Ansatz, also die Kombination von Education und Entertainment. Dadurch sind nahezu alle Exponate interaktiver Natur.

Dubai wächst und wächst seit Jahren Foto: Detlef Berg / dpa

Was ist das Erfolgsrezept?

Laura Schulte: Dass wir uns wirklich auf Nachhaltigkeit und Innovationen aus Deutschland fokussieren und ein einzigartiges Erlebnis bieten. Die Besucher werden mit einbezogen, persönlich angesprochen. Etwas Vergleichbares gibt es in anderen Pavillons nicht.

Bleibt neben dem Schichtdienst Zeit, das Land zu erkunden?

Ron Freytag: Definitiv. An freien Tagen erkunden wir Dubai, die anderen Emirate oder auch die umliegenden Länder. Da kommt es gelegen, dass unser Wochenende aus drei Tagen besteht. Dann lohnen sich auch längere Ausflüge.

Hatten Sie sich Dubai so vorgestellt?

Laura Schulte: Tatsächlich übertrifft Dubai meine Vorstellungen und Erwartungen. Es ist eine einzigartige Stadt, in der man immer wieder neue, aufregende Sachen erleben kann. Und auch die umliegenden Emirate sind definitiv eine Reise wert.

Junge Besucher erkunden das Bälle-Bad im deutschen Pavillon. Foto: GIUSEPPE CACACE / AFP

Am 31. März 2022 geht die Expo zu Ende: Was folgt danach?

Laura Schulte: Das weiß ich noch nicht genau, vielleicht eine Reise mit Kollegen innerhalb der Region. Der Rückflug im Laufe des Aprils nach Deutschland ist sicher. Mein Ziel ist es, spätestens zum 1. Mai einen neuen Job zu beginnen. Die Bewerbungsphase startet jetzt.

Ron Freytag: Da mich – wie viele andere – das Expo-Fieber gepackt hat, geht es auf die nächste Expo, die „Floriade“ in Almere in den Niederlanden. Ich freue mich auf die Herausforderung. Dort werde ich als Chef-Host eine Schicht leiten. Zusätzlich habe ich an der TU Braunschweig einen Lehrauftrag im Institut für Germanistik angenommen. Wo es mich nach der Garten-Expo hinzieht, das ist noch ungewiss – vielleicht zurück an die TU Braunschweig als Doktorand oder in den Messebereich.

Und worauf freuen Sie sich am meisten?

Laura Schulte: Den Frühling in der Natur beim Fahrradfahren zu erleben, Freunde und Familie wiederzusehen – und auf frische Brötchen vom Lieblingsbäcker.

Ron Freytag: Ich kann es kaum abwarten, meine Familie und Freunde wiederzusehen. Gleichzeitig bin ich natürlich sehr gespannt auf die Garten-Expo in den Niederlanden und darauf, als Chef-Host die Expo von einer anderen Perspektive kennenlernen zu dürfen.

