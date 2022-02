Braunschweig. Ein Unbekannter hat in Braunschweig ein parkendes Auto beschädigt. Die Polizei sucht jetzt den Fahrzeughalter.

Das beschädigte Auto ist ein grauer Seat Leon, der im Hopfengarten in Braunschweig abgestellt wurde. Die Polizei sucht den Fahrzeughalter.

Polizei Braunschweig Unbekannter beschädigt Auto in Braunschweig

In der Straße Hopfengarten in Braunschweig auf Höhe des Restaurants „Da Erina“ hat ein Unbekannter ein geparktes Auto, einen grauen Seat Leon, an der Fahrerseite beschädigt.

Polizei Braunschweig sucht Fahrzeughalter

Der Fahrzeughalter zu diesem Auto wird von der Polizei Braunschweig gebeten, sich mit dem Verkehrsunfalldienst Braunschweig, Altewiekring 20B, (0531) 476-3935 in Verbindung zu setzen.

