Antifa-Graffiti auf Tor des Braunschweiger Polizei SV gesprüht

Braunschweig. Polizeifeindliche Graffitis mit Antifa-Bezug sind am Tor des Polizeisportvereins Braunschweig und an anderen Stellen aufgetaucht.

Am Tor des Vereinsgeländes des Polizeisportvereins sind polizeifeindliche Graffitis aufgetaucht. Das Kürzel "ACAT" steht laut Polizei für "all cops are targets". Links sprühten Unbekannte auf das Werbeschild eines Restaurants „Antifa“

Am Eingangstor des Polizeisportvereins in der Georg-Westermann-Allee und an weiteren Gebäuden in Braunschweig haben Unbekannte mehrere Graffitis gesprüht. Laut Mitteilung der Polizei haben die Sprühereien einen polizeifeindlichen Hintergrund.

Die Säulen des Zugangstores für das Polizeistadion im Prinzenpark wurden beidseitig mit den Buchstaben „ACAT“ beschmiert. Die Buchstabenkombination steht laut Polizei für „all cops are targets“ (zu deutsch: „Alle Polizisten sind Ziele“). Es gibt Sticker aus der linksradikalen Szene, die den Code ebenso übersetzen. Ein Werbeschild der dortigen Gaststätte, dem Café und Restaurant Holzwurm, wurde mit dem Schriftzug „ANTIFA“ übersprüht. Antifa ist die Abkürzung für „Antifaschistische Aktion“ und ist ein Oberbegriff für linke bis linksextreme Gruppen, die sich gegen Rechtsextremismus richten.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Bezug zu Großeinsatz gegen linke Szene nicht auszuschließen

Bei dem Polizeisportverein handelt es sich um einen Breitensportverein. Der Bezug zur Polizei und die Botschaft der Schmierereien können zwar nicht eindeutig mit dem Großeinsatz der Polizei am Donnerstag in Verbindung gebracht werden, jedoch ist ein Zusammenhang nicht auszuschließen.

Am Donnerstagmorgen hatte die Polizei zwölf Wohnungen in Braunschweig und das Kulturzentrum „Nexus“ durchsucht. Es handelte sich bei den Wohnungen um Adressen von Beschuldigten einer Gewalttat aus der linken Szene gegen Rechtsextremisten. Das „Nexus“ wird ebenfalls der linken Szene zugeordnet.

Mehr dazu:

Nach linker Gewalt in Braunschweig- Polizei durchsucht „Nexus“

Vermummte greifen in Braunschweig zwei Männer an

Braunschweiger „Nexus“ reagiert auf Polizei-Durchsuchung

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de