Vor zwei Jahren arbeiteten Alim (links) und Enes von der Hauptschule Pestalozzistraße in dem Projekt „Kinder von Hauptschulen für Technik begeistern“ der Bürgerstiftung und der VW-Belegschaftsstiftung im Protohaus an Bluetooth-Lautsprechern. In diesem Jahr geht das in „Held*innenSchmiede“ umbenannte Projekt in die zweite Runde.