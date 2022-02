Tragische Rettung in Braunschweig – Mann stirbt bei Feuer

Bei einem Brand in einem Braunschweiger Mehrfamilienhaus in der Bergfeldstraße ist ein Mann ums Leben gekommen. Das teilt die Feuerwehr mit. Trotz sofort gestarteter Reanimation starb der Mann noch am Einsatzort.

In dem Wohnhaus kam es am Freitag in den frühen Morgenstunden zu einem dramatischen Brandeinsatz. Handwerker einer Werkstatt bemerkten im benachbarten Wohnhaus starken Rauch. Tatkräftig schlugen mehrere Männer die Wohnungstür auf und fanden in dem verqualmten Wohnbereich einen leblosen Mann.

Handwerker ziehen leblosen Mann noch ins Treppenhaus

Den Handwerkern gelang es noch, die Person aus der Wohnung in das Treppenhaus zu ziehen. Danach war die Rauchentwicklung so stark, dass sie den Rettungsversuch abbrechen mussten und in der Werkstatt Schutz suchten.

Der wenig später eintreffende Löschzug der Feuerwehr übernahm die Rettung. Ein Atemschutztrupp fand kurz darauf die leblose Person und brachte sie ins Freie. Die Rettungskräfte versuchten alles, um den Mann wiederzubeleben, doch vergeblich. Der Mann verstarb noch am Einsatzort.

Die Handwerker wurden vor Ort rettungsdienstlich betreut. Ein Transport der mutigen Helfer ins Klinikum war laut Feuerwehr nicht erforderlich. Die Kripo übernahm vor Ort die ersten Ermittlungen zur Brandursache.

