Rund ums Braunschweiger Schloss stehen in Kürze acht neue Bäume

Vor und hinter dem Schloss soll die Aufenthaltsqualität steigen. Schon lange wird darüber diskutiert – jetzt soll es losgehen. Wie die Stadtverwaltung mitteilt, beginnen am Montag, 28. Februar, die Bauarbeiten für mehrere Baumpflanzungen. Am Herzogin-Anna-Amalia-Platz und am St.-Nikolai-Platz hinter den Schlossarkaden sowie Ritterbrunnen und am Bohlweg werden insgesamt acht neue Bäume gepflanzt. Sie sollen das Kleinklima im Schlossumfeld positiv beeinflussen, heißt es.

„In Verbindung mit zusätzlichen Sitzmöglichkeiten werden so zukünftig rund um das Schloss grüne Inseln zum Verweilen einladen“, so die Stadt. Gepflanzt werden Klimabäume, die mit den schwierigeren klimatischen Rahmenbedingungen besser zurechtkommen. Unter anderem soll auf dem Schlossplatz die Doppelbaumreihe aus Linden am Bohlweg Richtung Süden um zwei Bäume erweitert werden. Am Ritterbrunnen sind zwei weitere Platanen vorgesehen.

Auch Pocketparks und mobile grüne Inseln sind geplant

Bei den neuen Standorten sind laut der Stadt durchweg aufwändige Tiefbauarbeiten erforderlich, um die für Baumstandorte notwendigen Voraussetzungen zu ermöglichen.

Die neuen Bäume sind Teil des Pakets, um die Innenstadt attraktiver zu gestalten. Mehr Grün spielt dabei eine wesentliche Rolle. So ist beispielsweise auch der Bau von Pocketparks, also Mini-Parks, am Bäckerklint und an der Kannengießerstraße geplant. Ein weiteres Vorhaben sind grüne Inseln auf Zeit: Damm und Waisenhausdamm könnten aus Sicht der Verwaltung Standorte für Pflanzgefäße werden.

Und: Gärtnereien und Gartenbauunternehmen sollen im Sommer für mindestens vier Wochen Ruhe und Erholungszonen in der Innenstadt schaffen. Der Erfolg von „Braunschweig blüht auf“ im Jahr 2015 soll wiederholt werden – ergänzt um BMX-Rampen, Klettergerüste und Spielflächen.

