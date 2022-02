Comedienne „Mademoiselle Nicolette“ kommt nach Braunschweig

Die Influencerin und Comedienne Mademoiselle Nicolette startet Ende März ihre „Etepetete Tour“. Am 5. April ist sie in Braunschweig in der Volkswagen-Halle zu Gast. Wie die Agentur S-Promotion Event mitteilt, widmet sich Nicolette in ihrem neuen Programm Themen, die alle interessieren, aber über die nur wenige offen reden.

„Mademoiselle Nicolette versteht es wie keine zweite, sich brisanten Aspekten der zwischenmenschlichen Beziehung unvoreingenommen und unterhaltsam zu nähern“, heißt es in der Ankündigung. „Hunderttausende hängen an ihren Lippen, wenn sie wöchentlich auf den Social-Media-Kanälen ihre Geschichten erzählt. Allein auf Instagram folgen ihr über 280.000 Menschen und sehnen den ,Dirty Donnerstag’ herbei, der mittlerweile Kultstatus in ihrer Fangemeinde genießt. Witzig, frech und unverblümt authentisch kommentiert sie darin Fragen rund um die Themen Liebe, Partnerschaft und Sex.“

Letzte Tournee von Mademoiselle Nicolette in kürzester Zeit ausverkauft

Engstirnigkeit sei ihr zuwider, heißt es. „Da wo andere zurückhaltend sind, nimmt sie kein Blatt vor den Mund. Wie ihre persönliche Heldin Pippi Langstrumpf sagt sie frei raus, was sie denkt, ohne den Respekt vor dem anderen zu verlieren.“

Aufgrund des enormen Erfolgs ihrer letzten Tournee „One Woman Army 2.0“, die in kürzester Zeit ausverkauft gewesen sei, habe man für die „Etepetete Tour“ größere Hallen gebucht. Tickets und weitere Informationen zu Nicolette unter: www.mademoiselle-nicolette.de

