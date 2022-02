Foto: Bernward Comes

So hilft das „Goldene Herz“

So hilft das „Goldene Herz“ Border Collie erwärmt im Braunschweiger Frauenhaus die Herzen

Wie ist Papa wohl gerade gelaunt? Kinder, die Zeugen oder selbst Opfer häuslicher Gewalt wurden, haben gelernt, in ständiger Hab-Acht-Stellung zu leben. „Sie sind sehr kontrolliert und unterdrücken eigene Gefühle, um bloß keine Angriffsfläche zu bieten“, sagt Astrid Sutor, Leiterin des Braunschweiger Frauenhauses. Legt sich aber Sherlock auf den Rücken, um sich entspannt kraulen zu lassen, kann sich auch das Herz der körperlich und seelisch misshandelten Kinder und Frauen öffnen, die im Frauenhaus Zuflucht gefunden haben.

Sherlock wertet nicht, er spielt nichts vor, er spiegelt echte Gefühle – und weil der 16 Monate alte Border Collie einen so zugewandten und freundlichen Charakter zeigt, soll er künftig im Frauenhaus mehrmals in der Woche als Therapiebegleithund den Bewohnerinnen auf Zeit dabei helfen, eigene Bedürfnisse wieder zu entdecken und neues Selbstvertrauen zu entwickeln. „Viele haben verlernt, eigene Gefühle überhaupt wahrzunehmen“, weiß Astrid Sutor.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Das Goldene Herz: 6000 Euro für das Frauenhaus

Zwölf Monate dauert die Ausbildung zum Therapiebegleithund. Die Kosten in Höhe von 3500 Euro finanziert das Frauenhaus aus Spenden von Leserinnen und Lesern unserer Zeitung. 16.000 Euro waren im Rahmen der Spendenaktion „Goldenes Herz“ an das Frauenhaus geflossen.

Eine glückliche Fügung hat Sherlock ins Frauenhaus geführt. Halterin Kathrin Weber arbeitet dort seit einigen Monaten als Verwaltungskraft. Als sie den jungen Hund einmal mit zur Arbeit brachte, flogen ihm sofort die Sympathien zu. „Ein toller Hund“, schwärmt Astrid Sutor, die selbst Hundebesitzerin ist. Einer, der nicht gleich losstürme, sondern auf sein menschliches Gegenüber und dessen Befindlichkeit reagiere. „Hat jemand Angst, ist er auch vorsichtig und wartet erstmal ab.“

Der Hund braucht eine hohe Frustrationstoleranz

Die Idee, mit einem Therapiebegleithund zu arbeiten, kursierte im Frauenhaus-Team schon länger. „Da haben wir gedacht: Das passt doch.“ Zumal Kathrin Weber Spaß daran hat, ihren Hund auf diese Weise zu fordern und zu beschäftigen. Sie leitet Sherlock in der Ausbildung an, eine Pädagogin begleitet sie dabei. Ein Tandem-Team.

Als Eigenschaften, die ein Therapiebegleithund mitbringen muss, nennt Astrid Sutor unter anderem eine hohe Frustrationstoleranz und Geduld, Stressresistenz und Arbeitswilligkeit. „Er muss sich gut führen lassen.“

Beim Kuscheln und Kraulen können sie Gefühlen freien Lauf lassen

Für traumatisierte Kinder und Frauen könnte Sherlock ein Segen sein. Beim Kuscheln und Kraulen können sie Gefühlen freien Lauf lassen – „ohne die Angst, dass gleich wieder etwas passiert“, so die Leiterin der Frauenhauses. „Die Kinder bei uns haben fast immer mit angesehen, wie ihre Mütter misshandelt wurden. Oder sie wurden selbst misshandelt.“

Viele der betroffenen Frauen hätten komplett ihr Selbstbewusstsein verloren, beschreibt Astrid Sutor die Folge häuslicher Gewalt. Immer häufiger berichteten Frauen zudem von „Gaslighting“: Der Begriff umschreibt den Versuch, andere Menschen gezielt zu verunsichern, bis das Opfer nicht mehr zwischen Wahrheit und Schein unterscheiden kann.

„Zum Beispiel werden Gegenstände immer wieder an eine andere Stelle gelegt – etwa in den Kühlschrank, wo sie gar nicht hingehören. Begebenheiten werden erfunden oder geleugnet“, berichtet Sutor von Schilderungen betroffener Frauen. So werde die Realitätswahrnehmung zerstört. „Es wird versucht, Frauen regelrecht verrückt zu machen.“

Frauenhaus: Wir sind ein tierfreundliches Haus

Der Hund dagegen sei echt. „Der spiegelt nichts vor.“ Im Umgang mit ihm könne sich Vertrauen wieder aufbauen – wie auch zerstörtes Selbstwertgefühl. „Wenn ich ihn ein Kunststück machen lasse, bewege ich etwas“, sagt Sutor. „Der Hund zeigt mir: Ich bin so viel wert, dass er tut, was ich sage.“ Viele der Frauen seien das gar nicht mehr gewöhnt.

Überhaupt erkennt das Frauenhaus-Team die emotionale Bedeutung von Haustieren an. „Wir sind ein tierfreundliches Haus“, betont Astrid Sutor. Das generelle Verbot, Tiere mitzubringen, wurde aufgehoben. „Stattdessen schauen wir individuell, was machbar ist.“ Oft gehörte Sätze wie „Ich würde gern ins Frauenhaus kommen, kann aber wegen meines Hundes nicht“ hält sie für fatal – und kann sie doch nachvollziehen. „Haustiere sind Familienmitglieder.“ Verständnis hat sie daher ebenso für Kinder, die ihre Meerschweinchen nicht zurücklassen möchten.

Drei kleine Hunde leben aktuell mit im Frauenhaus. Eine Einschränkung macht die Leiterin allerdings geltend: „Durch Tiere dürfen keine Konflikte entstehen.“

Mehr zum Thema

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de