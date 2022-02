Gewinnerfilme des Braunschweiger Filmfestivals auf einen Blick

Braunschweig. Das Hallenbad Wolfsburg zeigt in Kürze die fünf Filme, darunter „25 Years of Innocence“, „The Third War“ und „Das Mädchen mit den goldenen Händen“.

Der „HEINRICH“-Gewinner „25 Years of Innocence“ von Regisseur Jan Holoubek.

Die Planungen für das 36. Braunschweig International Film Festival (BIFF) im November sind bereits im vollen Gange. Zuvor hat das Festivalteam derweil noch einige Sonderveranstaltungen geplant: So können sich Festivalfans bereits auf das erste Format freuen.

In Kooperation mit dem Hallenbad Wolfsburg initiiert das BIFF einen filmischen Rückblick auf das vergangene Festival. Vom 6. bis 10. März werden im Hallenbad die fünf Gewinnerfilme aus 2021 gezeigt. Darüber informiert der Filmfest-Verein in einer Pressemitteilung.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Filmfest-Verein: Alle Filme sind Dramen

Jeden Abend wird jeweils einer der fünf Gewinnerfilme gezeigt: Los geht es mit dem HEINRICH-Gewinner„25 Years of Innocence“ von Regisseur Jan Holoubek, gefolgt vom „Volkswagen Financial Services Award“ und deutsch-französischen Jugendpreis „KINEMA“-Gewinnerfilm „The Third War“ von Regisseur Giovanni Aloi, „Das Mädchen mit den goldenen Händen“, dem Gewinnerfilm der „Heimspiel“-Reihe von Regisseurin Katharina Marie Schubert, „Hive“, dem Gewinnerfilm des Frauenfilmpreises „Die TILDA“, und „Nico“, dessen Protagonistin Sara Fazilat den „Braunschweiger Filmpreis“ erhielt.

„Das Mädchen mit den goldenen Händen“, Gewinnerfilm der „Heimspiel“-Reihe von Regisseurin Katharina Marie Schubert. Foto: Verleih

Laut dem Filmfest-Verein lassen sich die gezeigten Filme durchweg in das Genre des Dramas einordnen lassen. „Es sind Werke, die erneut beweisen, dass nicht nur seichte Handlungsstränge das Publikum unterhalten“, heißt es in der Pressemitteilung. „Auch in der aktuellen anhaltenden pandemischen Lage beweist die Auswahl der Filme, wie essenziell es nach wie vor ist, sich mit komplexen und wichtigen Themen auseinanderzusetzen.“

„Echtes Kinoerlebnis geht nur mit Präsenzveranstaltungen“

Florence Houdin, Vorstandsvorsitzende des Filmfest-Vereins: „Ich freue mich, mit den Gewinnerfilmen, die unsere Jurys und das Publikum im vergangenen November prämiert haben, auch in diesem Jahr und vor allem unter den aktuellen Umständen gemeinsam mit dem Hallenbad erneut zelebrieren zu können.“

Auch Anna Deileke vom Hallenbad Wolfsburg schätzt die Zusammenarbeit: „Wir freuen uns auf die Gewinnerfilme des Festivals und über die Kooperation mit unseren Kinofreunden aus Braunschweig. Als kleines Programmkino wollen wir abwechslungsreiches Programm bieten und mit den Gewinnerfilmen des Filmfestes bieten wir erstklassiges Kino. Gerade in Zeiten der Pandemie ist es wichtig, dass wir trotz reduzierter Plätze den Film zum echten Kinoerlebnis machen – das geht nur mit Präsenzveranstaltungen und Gästen.“

Mehr über das Braunschweiger Filmfest

„The Third War“, deutsch-französische Jugendpreis „KINEMA“-Gewinnerfilm von Regisseur Giovanni Aloi. Foto: Verleih

Die Tickets sind für 7 Euro vor Ort an der Abendkasse im Hallenbad Wolfsburg erhältlich. Das komplette Programm, Trailer und weitere Informationen zum Best-Of-Event im Hallenbad Wolfsburg sind unter www.hallenbad.de/programm-tickets/ zu finden. Allgemeine Informationen zu den Filmpreisen und Preisträgern, Informationen zu den Gewinnerfilmen des vergangenen Filmfests und Updates zum kommenden 36. Braunschweig International Film Festival gibt es auf www.filmfest-braunschweig.de.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de