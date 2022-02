Keine Fake News: Nachrichten-App für Braunschweiger Schulen

Die beiden Zwölftklässler Levi (links) und Janne schauen sich während des Projekttags an der IGS Franzsches Feld die Buzzard-App an.

Gezielt stellt sich ein junges Journalismus-Startup namens Buzzard aus Berlin der gesellschaftlichen Spaltung entgegen, die oft durch falsche oder verkürzte Informationen befördert und verbreitet wird. Nach einem pandemiebedingten Online-Workshop mit der Nibelungen-Realschule im vergangenen Jahr gab es jetzt einen Projekttag mit Oberstufenschülern vor Ort an der IGS Franzsches Feld. Die Themen: Fake News, Filterblasen, Verschwörungstheorien – und Qualitätsjournalismus.

Übrigens: Alle Braunschweiger Schüler und Lehrer können von dem Angebot von Buzzard ganz direkt selbst profitieren. Denn sie können – dank der Unterstützung durch die Braunschweigische Stiftung – eine App herunterladen, mit der sie kostenlos täglich eine Zusammenstellung von Artikeln und Kommentaren zu aktuellen politischen Debatten erhalten.

12 Braunschweiger Schulen nutzen das Angebot schon

So lernen sie komfortabel verschiedene Sichtweisen zu Themen kennen, können diese im Unterricht diskutieren und sich – auch privat – leichter eine eigene Meinung bilden. Jugendliche aus bislang zwölf weiterführenden Schulen in der Stadt nutzen das Angebot schon, dass es so in Niedersachsen bisher nur in Braunschweig gibt.

Garniert wird das Angebot, das im Internet unter buzzard.org oder über die entsprechende App zu finden ist, mit Hintergrundinformationen zu den Autoren, den Portalen, die die Artikel veröffentlichen, sowie Faktenchecks.

Buzzard finanziert sich über Mitgliedsbeiträge, Stiftungen und einige Unternehmen

„Die Art, wie wir uns informieren, beeinflusst unsere Sicht auf die Welt“, sagt Josephine Macfoy, die als Lokaljournalistin in Berlin angefangen hat und jetzt für Buzzard arbeitet. Sie leitete den Projekttag an der IGS Franzsches Feld mit Zwölftklässlern. Die Schule war 2021 im Vorfeld der Abiturprüfungen auf das Start-up aufmerksam geworden, wie Oberstufenleiter Sven Sekula berichtet. „Mit der Braunschweiger Zeitung arbeiten wir schon lange zusammen, mit Buzzard haben wir uns weitere Informationsquellen erschlossen.“

Die selbst gestellte Aufgabe des Buzzard-Teams, das sich durch Mitgliedsbeiträge, über Stiftungen und einige Unternehmen finanziert, ist es, Medienkompetenz an Schulen zu stärken. Buzzard wird dabei durch die Gesellschaft für Gemeinsinn unterstützt.

Josephine Macfoy vom Journalismus-Startup Buzzard.org leitete den Projekttag an der IGS Franzsches Feld. Foto: Karsten Mentasti

„Algorithmen generieren einen Teufelskreis“

Der Umgang mit Medien hat sich stark verändert, das merken natürlich vor allem die Älteren, für die eine Zeitung am Frühstückstisch immer dazugehört. Für Jugendliche ist etwas anderes selbstverständlich: „Heute haben wir das Smartphone, auf dem Informationen jederzeit verfügbar – und teilbar – sind“, sagt IGS-Schüler Levi (18). Ein paar Klicks, und eine Schlagzeile oder Nachricht kommt gleich bei Dutzenden oder mehr Freunden an – und so weiter.

Ein Schneeballsystem also. „Algorithmen“, die dem Nutzer immer wieder ähnliche Inhalte anzeigen, sind aber „eine ganz große Gefahr“, weiß Schülerin Janne. Sie generieren „einen Teufelskreis“, so die 18-Jährige. Der suggeriere gerade unsicheren Menschen, dass die eine Sichtweise der Dinge zutreffe, „und dass man zu einem Thema nun schon alles wisse“, ergänzte Journalistin Macfoy.

Lesen Sie auch dies

„Man muss erstmal selber merken, dass man in einer Blase gefangen ist“

Um Filterblasen und das System der Sozialen Medien, „deren Ziel es ist, die Nutzer so lange und oft wie möglich auf die Plattform zu locken“, so Macfoy, zu verstehen, setzen sich Lehrer Sekula und das Kollegium der IGS ein. Die Schule will die Jugendlichen dazu bringen, sich stets eine breitere Basis durch Kennenlernen unterschiedlicher Sichtweisen zu bilden.

Der 19-jährige Nils bringt das Problem, das längst nicht nur seine Altersklasse betrifft, auf den Punkt: „Man muss erstmal selber merken, dass man in einer Blase gefangen ist – und dann aktiv dagegen angehen.“ Doch das ist aufwendiger, als eine fragwürdige Social-Media-News zu verbreiten und darauf zu hoffen, „dass Freunde und Mitschüler einen darauf hinweisen, dass es sich um Fake News handeln müsse“, so eine Schülerin aus der IGS.

Freier Zugang zu seriösem Journalismus?

Ein seriöser Faktencheck sieht anders aus. „Dass Qualitätsjournalismus nicht umsonst zu haben ist, wird den Jugendlichen erst mit der Zeit klar“, betont Sekula. Einige Schüler erklärten, dass „Journalismus eine Form der Bildung“ sei, zu denen Schüler generell „freien Zugang“ haben sollten.

„In der Schlussdiskussion am Projekttag hat sich gezeigt, dass die Schüler sich teils wirklich zum ersten Mal Gedanken gemacht haben, in was für einem schwierigen Feld voller ethischer Herausforderungen“ professionelle Journalisten arbeiten, resümierte Buzzard-Schulprojekts-Koordinatorin Josephine Macfoy. Sie betonte: „Es ist wichtig, dass das Vertrauen der Menschen in unseren Berufsstand nicht verloren geht.“

