Wer hat die Macht? Erinnerung an Peitschen und Schlagstöcke

Braunschweig. Unser Braunschweiger Kolumnist Luc Degla berichtet über Kindheitserfahrungen in Benin, über Erlebnisse in Russland – und über Macht in Deutschland.

In meiner Kindheit war die körperliche Züchtung eine normale Erziehungsmethode. Zu Hause sowie in der Schule wurden die Kinder bis zum Alter von zwölf Jahren regelmäßig geschlagen. In den Klassenzimmern hingen an den Wänden Peitschen und Schlagstöcke.

Während die Lehrer erbarmungslos waren und keine Gnade kannten, konnten die Kinder zu Hause manchmal vor ihren Eltern fliehen, um in der Nachbarschaft jemanden zu finden, der sie nach Hause begleiteten, um bei den Eltern um Gnade zu bitten.

Mein bester Freund lief regelmäßig weg, wenn seine Mutter zur Peitsche gegriffen hatte, und nahm schon im Alter von neun Jahren Taxis, um zu seiner Großmutter zu fahren. Diese nahm ihn an der Hand und kam mit ihm nach Hause zurück, wo sie seine Mutter maßregelte, ihren Enkel nicht zu verprügeln und ihn in Ruhe zu lassen.

Als meine Mutter den Schlagstock in die Hand nahm, rannte ich weg

Solche Gnadengesuche funktionierten leider bei meiner Mutter nicht. Nachdem ich mir die Berichte von meinen Schulkameraden angehört und gesehen hatte, wie erfolgreich sie die Prügelstrafen abwehren konnten, setzte ich die Methode zu Hause ein.

Als meine Mutter mal wieder den Schlagstock in die Hand nahm, rannte ich weg und holte eine Frau aus der Nachbarschaft, vor der meine Mutter viel Respekt hatte. Ich erzählte ihr, dass meine Mutter mich verprügeln wollte und bat sie, für mich, um Vergebung zu bitten.

Ich lernte früh die Machtverhältnisse kennen

Sie begleitete mich zu meiner Mutter zurück: „Schlag bitte den Jungen nicht. Er hat mir versprochen, nie wieder Unfug zu machen.“ Meine Mutter erweckte den Anschein, als ob sie mich nicht mehr bestrafen würde und unterhielt sich noch eine Weile freundlich mit der Nachbarin. Nachdem ich mich in der Nacht zu Bett gelegt hatte, überfiel meine Mutter mich mit einer Salve von Peitschenhieben.

Ich war schockiert und lernte dadurch früh die Machtverhältnisse kennen. Solange ich bei ihr wohnen und von ihr abhängig sein würde, würde ich mich nicht wehren können. Im Leben müssen sich die Schwächeren mit den Stärkeren arrangieren.

Meine Mutter hatte die absolute Macht über mich

Bei diesem Arrangement spielt die Zeit eine große Rolle. Meine Mutter war die Stärkere und hatte die absolute Macht über mich. Ich durfte meinen Vater nicht besuchen und nur zu ausgesuchten Verwandten gehen.

Falls ich mich bei jemandem über sie beschwerte, hörte ich oft: „Wie kannst du so über deine Mutter reden? Sie hat dich in die Welt gesetzt und sie liebt dich.“ Es war mir bewusst, dass ich auf eine Gelegenheit warten musste, um mich von ihrem Joch zu befreien.

Ich enteckte ein anderes Druckmittel: das Geld

Mit 15 beschloss ich, aus diesem Grund, eine Aufnahmeprüfung für eine Schule in einer anderen Stadt zu machen. Ich bestand die Prüfung. Daraufhin verließ ich das Haus in Porto-Novo und zog nach Cotonou um, wo ich meinen Vater zwang, für mich allein ein Zimmer zu mieten. Ich drohte damit, die Schule abzubrechen, wenn er meine Forderung nicht erfüllte.

Da ich minderjährig war, durfte ich nicht arbeiten. Also entdeckte ich ein anderes Druckmittel: das Geld. Nach dem Abitur reichten meine Noten nicht für ein staatliches Stipendium in Benin. Ich wollte mich aber unbedingt dem Finanzschirm meiner Eltern entziehen. Also beantragte ich ein Stipendium für das Ausland.

Die Botschafter waren mächtig

In Russland hat es mir nicht an Geld gefehlt, sondern an Freiheit. Im Alltag brauchte man für Vieles Genehmigungen. Für eine Reise oder für einen Besuch mussten das Dekanat oder die Botschaft ihre Zustimmungen geben. Die Botschafter waren dadurch mächtig und mischten sich in viele Angelegenheiten ein.

Es konnte sein, dass sie eine Liaison zwischen Studenten und Studentinnen zweier verschiedener Nationalitäten verboten. Nach dem Motto: „Wir finanzieren Ihr Studium, damit Sie in die Heimat zurückkehren. Wenn Sie aber einen Fremden heiraten, besteht die Gefahr, dass Sie in einem anderen Land leben werden. Ein anderer Staat würde von unserer Investition profitieren.“ Dieser Macht konnte man sich nur am Ende des Studiums entziehen.

Nun lebe ich in Deutschland, wo ich die Macht der Behörden entdeckt habe. Die Macht in Deutschland ist still und leise. Sie tut nicht dem Körper weh, sondern dem Portemonnaie.

Luc Degla hat im Benin Mathematik und in Moskau und Braunschweig Maschinenbau studiert. Der freie Autor lebt in Braunschweig. In seiner Kolumne beschreibt er sein Leben mit den Deutschen.

