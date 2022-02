Mit einem Videostatement der "Braunschweiger Freibeuter" und der "KreativRegion" haben Kulturschaffende der Region Braunschweig die Rückzahlungsforderung der Corona-Hilfen an die NBank kritisiert. Video: Timo Klingebiel

Kreative und Corona Protest in Braunschweig gegen Rückzahlung der Corona-Soforthilfe

Schnell und unbürokratisch sollte die Corona-Soforthilfe sein, die zu Beginn der Pandemie auf den Weg gebracht wurde, um Händler, Soloselbstständige, Künstler und Kleinunternehmer vor dem wirtschaftlichen Aus zu schützen.

Freibeuterin Antje-Mareike Dietrich: „Es trifft die kleinsten Unternehmen, die in Deutschland keine Absicherung haben...“ Foto: Stefan Lohmann / regios24

900 Millionen Euro aus Bundes- und Landesmitteln hatte die landeseigene N-Bank in Niedersachsen an 137.000 Unternehmen ausgezahlt. Doch voraussichtlich müssen viele von ihnen die erhaltene Soforthilfe zumindest in Teilen wieder zurückzahlen – die N-Bank hatte zuletzt alle Empfänger angeschrieben und aufgefordert, ihre Angaben im Antrag zu überprüfen. Wer besser durch die Pandemie gekommen ist als zum Zeitpunkt der Antragstellung erwartet, muss Geld zurückzahlen.

Für viele Betroffene bedeutet das einen weiteren Schlag ins Kontor – viele konnten über Monate ihren Beruf nicht ausüben, trotz fehlender Einnahmen lief ein Großteil der Ausgaben weiter, etwa die Lebenshaltungskosten für die eigene Familie.

Im Schoduvel-Zentrum in Kralenriede wurde die N-Bank nun mit karnevalistischem Galgenhumor als Sensemann gezeigt, der den Künstlern und Kleinstunternehmern das letzte Geld aus der Tasche zieht. Wagenbauer Konrad Körner hat den Motivwagen gebaut, eigentlich sollte er beim „Kulturzug“ am Sonntag mitfahren, der jedoch kurzfristig abgesagt wurde (wir berichteten). Spontan planten Freibeuter und Kreative um und beschlossen, stattdessen einen Videofilm zu drehen, um auf ihre Misere aufmerksam zu machen.

Jan-Heie Erchinger, Musiker, Produzent und Freibeuter: „Für viele ist es ein Unglück, dass nun die Hilfszahlungen zurückgefordert werden.“ Foto: Stefan Lohmann / regios24

„Aufstellen! Und los!“, schallte die Stimme von Robert Glogowski am Sonntag über den Platz. Ein ums andere Mal zogen Glogowski, „El Comandante“ der Freibeuter, und die übrigen Kostümierten zu Dudelsack- und Trommelklängen den Wagen durchs Bild, bis Kameramann Timo Klingebiel zufrieden war. Im Hintergrund: Die vielen bekannten Motivwagen des Braunschweiger Karnevals, wie das Narrenschyff und die Mathilde – sie alle stehen seit zwei Jahren ungenutzt in den ehemaligen Panzergaragen der Husarenkaserne, da der Schoduvel wegen Corona zum zweiten Mal in Folge abgesagt werden musste. Die Freibeuter sind normalerweise immer mit zwei großen Wagen dabei und karnevalistisch entsprechend gut ausgestattet.

Wie viele Unternehmen Geld aus der Soforthilfe zurückzahlen müssen oder wie hoch die Rückzahlungen insgesamt ausfallen werden, steht laut Bernd Pütz, Sprecher der N-Bank, noch nicht fest: „Wir prüfen noch und haben noch keine Zahlen.“

Pütz weist darauf hin, dass schon bei Antragstellung darauf aufmerksam gemacht worden sei, dass Geld zurückgezahlt werden müsste, sollten die geforderten Kriterien am Ende nicht erfüllt werden. Ursprünglich sollte die Rückzahlungspflicht zu Beginn dieser Woche enden, die Frist wurde vom Land aber auf Ende Oktober verlängert.

Robert Glogowski, Ratsherr der Grünen und Freibeuter: „Es gibt viele Verlierer in unserer Branche. Wenden Sie weiteren Schaden ab!“ Foto: Stefan Lohmann / regios24

Erkan Rast (56) von den Freibeutern, seit 2006 als Personalrekrut und Gründungscoach selbstständig, kennt das Problem vieler Kleinunternehmer: „Wer ein fairer Chef sein wollte und seinen Mitarbeitern in der schlechten Zeit nicht gekündigt hat, wird nun dafür bestraft.“ Die Arbeitnehmer hätten Kurzarbeitergeld erhalten: „Aber wir Unternehmer haben kein Gehalt und kein Kurzarbeitergeld bekommen, mussten uns und unsere Familien finanziell über Wasser halten und haben unsere Rücklagen aufgebraucht, um zum Beispiel den Arbeitgeberanteil für die Krankenkasse der Mitarbeiter weiter zu zahlen.“

Mit Verweis auf die Rückzahlung von Liquiditätsdarlehen und die angekündigte Rückforderung der Soforthilfen sagt er: „Die Kleinunternehmer sind die Verlierer. Viele sind bereits im Minus und müssen das nun auch noch bezahlen – wie soll das gehen? Wir haben einfach keine Lobby.“

