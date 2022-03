Gottesdienst am Rosenmontag Zugmarschall Gerhard Baller gibt in Braunschweig sein Amt ab

Eine triste Karnevalsession – überschattet gleich von mehreren äußeren Schocks – neigte sich am Rosenmontag dem Ende entgegen. Der traditionelle Gottesdienst der Karnevalisten in St. Martini geriet zur Friedensandacht und zu einem fast schon trotzigen Bekenntnis zur Freiheit mit Humor.

Der russische Angriffskrieg auf die Ukraine samt seiner dramatischen und verzweifelten Bilder hatte die Corona-Pandemie aus dem Blickpunkt verdrängt – und hätte nicht das eine schon alle Pläne zunichte gemacht gehabt, so wäre es das andere gewesen.

Pfarrer Friedhelm Meiners: „Auch der Humor kann ein mächtiges Instrument sein. Ihr seht, wir sind nicht machtlos“

Pfarrer Friedhelm Meiners konzentrierte sich auf das Thema Krieg und Gewalt, er sprach von einem Schwert, das sehr gefährlich sei, aber auch Knoten durchtrennen könne. Die Regierenden und Mächtigen müssten es sehr sorgsam und weise einzusetzen wissen. Manchmal auch, „um diesem Wahnsinn ein Ende zu setzen“.

Schulterschluss in St. Martini: Karnevalsprinz Gerhard Rohde mit Pfarrer Friedhelm Meiners, der die Orden des Prinzen und des Zugmarschalls trägt. Foto: Henning Noske

Was aber das Schwert mit dem Schoduvel zu tun habe?, fragte Meiners. „Wir haben doch keins.“ Das aber sei ein Irrtum. Auch der Humor könne ein mächtiges Instrument sein. „Ihr seht, wir sind nicht machtlos“, rief Meiners den Karnevalisten zu. Ihre ureigenen Methoden, zu entwaffnen, seien der Humor und das Lachen.

Der Pfarrer wörtlich: „Das Schwert des Humors trifft hart und präzise. Und um es zu führen, braucht man auch Mut.“

Mut, so Meiners, wie ihn der Kabarettist Werner Finck besaß, der in den 1930-er-Jahren bei einem Auftritt einem mitschreibenden Nazi-Spitzel im Publikum zurief: „Kommen Sie noch mit? Oder soll ich mitkommen?“ Werner Finck landete im KZ.

Mut, wie er in Diktaturen unter großem Risiko half und hilft, brutalen Ernst und mörderische Konsequenzen von Humorlosigkeit als Unmenschlichkeit zu demaskieren, die letztlich vor nichts mehr zurückschreckt. Mut auch, in persönlicher Bedrängnis zur humorvollen Philosophie eines Karl Valentin zu gelangen: „Ich freue mich, wenn es regnet, denn wenn ich mich nicht freue, regnet es auch.“

Befreiendes Lachen im klammen, knarzenden Kirchengestühl unter der FFP2-Maske, na ja, die kommt auch noch ab. Jetzt kommt erstmal der Frühling. „Die Schwalben kommen wieder – und wir auch.“ Ein Gebet mit Worten der protestantischen Kirche Russlands und der orthodoxen Kirche der Ukraine rundete diesen Teil ab, man kann aber in diesen Tagen nicht wissen, wie es um unsere Welt bestellt ist, wenn wir gleich aus der Kirche rauskommen werden.

Oberbürgermeister Thorsten Kornblum: Der Braunschweiger Karneval hat Gerhard Baller viel zu verdanken

Unterdessen ging eine karnevalistische Ära zuende: Gerhard Baller, seit zehn Jahren Zugmarschall, übergab sein Amt an Nachfolger Karsten Heidrich von der Karneval-Vereinigung der Rheinländer. Oberbürgermeister Thorsten Kornblum würdigte Baller: Der hiesige Karneval habe ihm viel zu verdanken, er habe ihn in wesentlichen Bereichen professionalisiert und breit verankert in der Stadtgesellschaft und in der Region aufgestellt.

Baller sei es maßgeblich zu verdanken, so Kornblum, dass Braunschweig bundesweit sichtbar als ein Beispiel für den Karneval in einer weltoffenen Stadt gelten könne. Aber ihm werde es wohl „auch als pensionierter Zugmarschall gewiss nicht langweilig werden“. Das ist in der Tat nicht zu erwarten. Gerhard Baller, der auch noch hohe Aufgaben im Bund Deutscher Karneval (Köln) ausübt, wird weiterhin mit Rat und Tat zur Verfügung stehen.

