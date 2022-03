Braunschweig. Der Mann ist in der Psychiatrie untergebracht und verdächtigt den BND, ihn zu überwachen. Nun bringt er einen Mitpatienten als Täter ins Gespräch.

Prozess wegen Brandstiftung Mutmaßlicher Brandstifter in Braunschweig verweigert Medikamente

Wegen schwerer Brandstiftung muss sich ein 38-Jähriger seit Februar vor dem Landgericht Braunschweig verantworten. In einer Julinacht des vergangenen Jahres soll er durch die Stadt gezogen sein und mehrere Brände gelegt haben – unter anderem jenen, der das Sportheim des Lehndorfer TSV zum Teil zerstörte. Am dritten Verhandlungstag standen nun die Persönlichkeit und die psychische Verfassung des Beschuldigten im Vordergrund.

Ex-Polizist: Beschuldigter fühlt sich als Spionageopfer

Ein Polizist im Ruhestand berichtete als Zeuge von einem Vorfall im November 2018. Damals sei der Beschuldigte in die Polizeistation Lehndorf gekommen. Er habe dort seinen Rucksack mitsamt Handy und Computerfestplatte entleert. „Mit viel Schwung, sodass Einzelteile in die hinterste Ecke geflogen sind“, erzählte der frühere Polizist. Der Mann habe erklärt, dass er die Nase voll habe von der ständigen Überwachung seitens des Bundesnachrichtendienstes (BND).

Der Ex-Polizist berichtete auch von einem Vorfall, bei dem ein Fenster der Nachbarin eingeworfen worden sei. Augenzeugen hätten sich damals nicht finden lassen können. Doch spätere Befragungen hätten ergeben, dass der Beschuldigte die Frau offenbar verdächtigt hatte, für den BND zu arbeiten und ihn auszuspionieren. Auch das Auto der Frau sei einmal beschädigt worden.

Sachverständiger: Vater wollte Homosexualität offenbar nicht akzeptieren

Ein psychiatrischer Sachverständiger hat sich intensiv mit der Vergangenheit des Mannes beschäftigt und referierte vor Gericht, dass der Braunschweiger musisch und sportlich aktiv gewesen sei. Er habe Freunde gehabt, ebenso aber den Hang zum Einzelgängertum.

Irgendwann habe er jedoch begonnen, den Schulunterricht zu boykottieren, sei lieber spazieren gegangen und habe gelesen. Immer mal wieder habe er Cannabis konsumiert. Ein ihn nach der Tat behandelnder Oberarzt fügte an, dass der Vater des Beschuldigten dessen Homosexualität offenbar nicht habe akzeptieren wollen.

Psychiatriezentrum: Mann verweigert die Einnahme von Medikamenten

Die zuständige Stationspsychologin aus dem Psychiatriezentrum in Königslutter, wo der 38-Jährige derzeit untergebracht ist, erklärte, dass der Mann die Einnahme von Medikamenten im Krankenhaus verweigere. Er habe in einem Gespräch geäußert, dass seine Mutter als Geheimagentin in Russland tätig sei.

Als reichlich abstrus stufte ein Chefarzt des Psychiatriezentrums derlei Inhalte ein. Den Fall seines Patienten halte er für durchaus außergewöhnlich. Mehr als 30 Jahre sei er schon in dem Job tätig, aber die Gespräche mit ihm seien besonders.

So sind die ersten Prozesstage verlaufen

Verdachtsdiagnose: paranoide Schizophrenie oder wahnhafte Störung

Der 38-Jährige behaupte zum Beispiel, er dürfe lügen, wie er wolle – Richtiges von Falschen zu unterscheiden, sei jedoch Aufgabe des Arztes. „Dass jemand dauerhaft so gereizt und so pampig auf Fragen reagiert, habe ich selten erlebt“, meinte der Chefarzt.

Der Mann sei nur dann bereit zu erzählen, wenn es um die Themen Bedrohung und Beeinflussung gehe – durch Handys, Trojaner oder per Fernmanipulation via Infraschall. Weil sich der Beschuldigte aber einer tiefergehenden Exploration verweigere, falle eine eindeutige Diagnose schwer. Verdachtsdiagnose: paranoide Schizophrenie oder wahnhafte Störung.

Beschuldigter äußert sich nicht zu Tatvorwürfen

Der psychiatrische Sachverständige hält für den Tattag eine deutlich reduzierte Steuerungsfähigkeit für wahrscheinlich. Eine Unterbringung in einem psychiatrischen Krankenhaus sei anzustreben. Der Beschuldigte selbst, in dessen Rucksack nach seiner Festnahme unter anderem Pflastersteine, Feuerzeug und Grillanzünder sowie eine alte Zeitung gefunden worden waren, äußert sich zu den Tatvorwürfen weiterhin nicht.

Stattdessen berichtete er, dass er in der Psychiatrie einen Mann kennengelernt habe, der sich mit mehreren Brandstiftungen in Braunschweig gebrüstet habe. Sein Verteidiger stellte den Antrag, diesen zur nächsten Sitzung zu hören. Ob das Gericht dem folgt, ist offen. Bei der Erwähnung, dass der Mann autonomer Anarchist und Satanist sei, schauten Richter und Schöffen doch ein bisschen verwundert.

