Falscher Dachdecker bestiehlt Seniorin in Braunschweig

In der Braunschweiger Südstadt hat sich ein Mann am Montagvormittag an der Haustür einer Seniorin als Dachdecker ausgegeben und Reparaturen angeboten. In der Wohnung der 92-jährigen Braunschweigerin stahl er laut Polizei Bargeld. Die Beamten ermitteln nun.

Der vermeintliche Dachdecker gab vor, soeben entdeckt zu haben, dass an ihrem Dach Ziegel fehlen würden oder locker wären. Er habe der Frau angeboten, sich das Dach sofort anzusehen.

Sie nahm das Angebot an und zeigte dem vermeintlichenHandwerker den Weg zum Dachboden, wo er sich einen Moment aufhielt. Schließlich teilte er der Seniorin mit, welche Reparaturen er vornehmen könne und unterbreitete ihr ein Preisangebot.

Mann kassiert Geld und verschwindet

Einen Teil des Geldes überreichte sie dem falschen Dachdecker sofort. Anschließend zeigte der Mann der 92-Jährigen einen weiteren angeblichen Schaden. Wassertropfen sollten darauf hindeuten, dass durch das Dach bereits Regenwasser ins Haus gelangt sei. Während die Frau das Wasser aufwischte, verließ der Mann das Wohnhaus und kehrte nicht wie erwartet zurück.

Erst jetzt stellte die Dame fest, dass auch das restliche Geld, das sie zuhause aufbewahrt hatte, fehlte. Sie informierte die Polizei, die nun nach dem Trickdieb fahndet. Der Mann sei 50 bis 55 Jahre alt und dunkel bekleidet gewesen. Das Strafverfahren wegen Trickdiebstahls wurde eingeleitet.

red

