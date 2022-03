Lastwagen kollidieren auf A2 bei Braunschweig

Rettungsgasse – so geht s richtig

Rettungsgasse – so geht's richtig

Zwei Lastwagen sind am Dienstagvormittag gegen 8.40 Uhr in einem Auffahrunfall auf der A2 nahe Braunschweig verwickelt gewesen. Beide Fahrzeuge kollidierten zwischen der Anschlussstelle Flughafen und dem Kreuz Braunschweig-Nord – in Fahrtrichtung Hannover.

Die Braunschweiger Feuerwehr sperrte nach Eintreffen zwei Fahrstreifen, um die Unfallstelle abzusichern. Der Fahrerraum des auffahrenden Lkw war stark deformiert. Glücklicherweise wurde der Fahrer dennoch nicht eingeklemmt und konnte leicht verletzt selbstständig aussteigen, berichtet die Feuerwehr. Ein Rettungsdienst versorgte den Mann.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Gefahrengut läuft nicht aus – leicht entzündliches Ethanol geladen

Ein Glücksfall war es auch, dass das Gefahrgut im hinteren Lastwagen nicht auslief. „Hierbei handelte es sich um einen Tankauflieger mit Ethanol, der in dieser Konzentration leicht brennbar ist“, berichtet die Braunschweiger Feuerwehr weiter. Der Tank blieb unbeschädigt.

Aus gegebenem Anlass bittet die Leitstelle Autofahrer darum, bei einem Stau eine Rettungsgasse zu bilden. Diese Gasse müsse zudem während der gesamten Zeit für nachfolgende Einsatzmittel freigehalten werden.

Nach kurzer Einsatzdauer am Dienstag wurde die Einsatzstelle der Autobahnpolizei übergeben.

Das könnte Sie auch interessieren:

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de