Braunschweiger Astor-Kino zeigt „Schwanensee“ live aus Moskau

Das Braunschweiger Astor Filmtheater zeigt am Sonntag, 6. März, um 16 Uhr die schon seit langem geplante Liveaufzeichnung aus dem Bolschoi-Ballett Moskau: Schwanensee. Theaterleiter Frank Oppermann geht in einer Pressemitteilung auf die aktuelle Situation ein: „Wir haben uns die Frage gestellt, ob wir diese Veranstaltung nicht absagen sollten.“

Das Ergebnis: „Wir haben uns bewusst dagegen entschieden, da diese Entscheidung nur den deutschen Verleih, unsere Gäste und die Künstler in Russland treffen würde – nicht aber die Verantwortlichen dieses schrecklichen Krieges“, so Oppermann. „Auch wir sind tief erschüttert vom russischen Angriff auf die Ukraine. Es zerreißt uns das Herz bei den schockierenden Bildern und Nachrichten, die uns seitdem erreichen. Auch wir fragen uns nach unserer Verantwortung für eine freie und offene Welt und was wir jetzt gegen die gefühlte ‚Ohnmacht‘ unternehmen können. Deshalb haben wir uns entschlossen, alle Einnahmen dieser Veranstaltung an die Ukraine-Hilfe zu spenden.“

Liebesgeschichte zwischen Prinz Siegfried und Odette/Odile

Tschaikowskis Meisterwerk – das beliebteste Ballett des klassischen Kanons – kehrt laut dem Astor jetzt in neuer Besetzung auf die Bühne zurück. „Technisch höchst anspruchsvoll und zugleich zutiefst bewegend, mit einem überwältigenden, weltberühmten Ballettkorps als grandiose Einheit“, heißt es in der Pressemitteilung.

Die Solotänzer und das Corps de Ballet des Russischen Staatlichen Akademischen Bolschoi-Theaters zeigen die Liebesgeschichte zwischen Prinz Siegfried und den beiden Persönlichkeiten Odette/Odile. Begleitet werden sie vom Orchester des Bolschoi. Zum Inhalt: Prinz Siegfried wird von seinen Eltern aufgefordert eine Braut zu wählen. Er begegnet jedoch am See der geheimnisvollen Schwanenfrau Odette und ist von ihr fasziniert. Als er ihr in einem Gelübde seine ewige Liebe zum Ausdruck bringt, hat das unaufhaltsame Folgen. Ticket für 14 bis 19 Euro gibt es hier.

red

