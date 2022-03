Wer steckt hinter diesen Plakaten in Braunschweig?

Seit Weihnachten sind Plakate mit den Schlagworten „Optimismus“, „Liebe“, „Vertrauen“, „Freude“, „Zuversicht“ und „Respekt“ in der Stadt zu sehen. Aber von wem sie stammen, war bislang völlig unbekannt – denn auf den Plakaten selbst ist kein einziger Hinweis zu finden.

Jetzt wird das Geheimnis gelüftet: Die Braunschweiger Bookingagentur „Auf die feine Tour“ verrät in einer Pressemitteilung, dass sie diese Botschaften-Kampagne auf die Straße gebracht habe. Bei den rund 120 Plakatflächen im gesamten Braunschweiger Stadtgebiet gehe es um mehr als nur einige, wenige Worte.

Plakate auf Braunschweiger Schaltkästen

„Auf die feine Tour“ – das sind Axel Horn und Musiker Axel Bosse. „Über eine befreundete Agentur sind wir an die Plakatflächen auf den hiesigen Schaltkästen gekommen, um die wir uns nun als ‚Auf die Plakate‘ kümmern“, skizziert Geschäftsführer Horn. „Uns war dabei aber von Anfang an klar: Die Flächen sollen nicht ‚nur‘ ihre Verwendung für kommerzielle Projekte finden, sondern auch für den guten Zweck eingesetzt werden.“

Ein wenig Farbe in grauen Zeiten – so wollten es die Initiatoren. Foto: Nina-Stiller

Das erste Vorhaben in diesem Zusammenhang seien nun die Botschaften, die noch bis Mitte März die Menschen erreichen sollen. Laura Witte, Künstler- und Veranstaltungsmanagerin bei „Auf die feine Tour“, erläutert zur Idee: „In grauen Zeiten wollten wir ein bisschen Farbe in die Stadt bringen und ein wenig Zuversicht vermitteln.“

Plakate werden in den sozialen Medien gepostet: @aufdieplakate

Im Team hätten sie aus ihrer Sicht wichtige, gesellschaftliche Werte sowie Botschaften gesammelt – und diese schließlich mit passenden Farben verbunden. Die Idee kommt aus ihrer Sicht sehr gut an. „Das eine oder andere Plakat mussten wir schon ersetzen, weil es sich jemand mit nach Hause genommen hat.“

Auch würden in den sozialen Medien immer wieder Posts und Stories zu den Botschaften auftauchen, die über den Instagram-Kanal @aufdieplakate getaggt wurden. „Wir finden es wirklich sehr schön, dass daraus eine Eigendynamik entstanden ist. Wir freuen uns über jedes weitere Bild, jede Weiterleitung und jeden Kommentar“, so Witte.

Axel Horn ist Geschäftsführer der Braunschweiger Bookingagentur „Auf die feine Tour“. Foto: Nina-Stiller

Täglich werden jetzt Plakate verlost

Für die Abschlusszeit der Kampagne plant die Agentur noch eine Verlosung: Über den Instagram-Kanal @aufdieplakate werden in den kommenden Tagen je Motiv jeweils zwei Original-Plakate verlost. „So wandern die Motive auch langfristig in die Wohnzimmer, Büros & Co. der Stadt“, sagt Witte. Wie die Aktion funktioniert? Einfach ein Foto vom Lieblingsplakat machen und bis zum 14. März auf Instagram via Nachricht oder per Mail an ichwill@aufdieplakate.de einsenden.

red

