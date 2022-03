Ukraine-Krieg „Fridays for Future“: Heute Friedensdemo in Braunschweig

Nach einem Aufruf der ukrainischen „Fridays for Future“-Bewegung kündigt die Braunschweiger Ortsgruppe für den heutigen Donnerstag eine Kundgebung an: 14 Uhr auf dem Schlossplatz. Man stelle sich damit eine Woche nach Beginn des russischen Angriffskriegs an die Seite der ukrainischen Aktivistinnen und Aktivisten und junger Menschen weltweit, heißt es in einer Pressemitteilung.

„Fridays for Future“ in Braunschweig: Solidarisch an der Seite der Ukrainer*innen

Meike Evers (15) erklärt: „Es ist offensichtlich, dass Klimagerechtigkeit und Frieden untrennbar miteinander verbunden sind. Junge Menschen stehen hier und überall auf der Welt solidarisch an der Seite der Ukrainer*innen und dem zivilgesellschaftlichen Protest in Russland und Belarus.“

Sie betont, dass „Fridays for Future“ die Hoffnung und den Kampf für eine solidarische, friedliche, demokratische Welt nicht aufgebe: „Wir zeigen in Braunschweig und weltweit, was eine solidarische Gesellschaft ausmacht. Wie Demokratie gelebt werden kann. Dass wir eben wissen, dass all das keine Selbstverständlichkeit ist.”

Weltweit finden Demos von „Fridays for Future“ statt

Am Donnerstag werden international Fridays-for-Future-Demonstrationen für eine friedliche und gerechte Welt stattfinden. „Die Aktivist*innen stehen weltweit für Frieden und ein Ende der Nutzung von Kohle, Öl und Gas ein, da zahlreiche Autokraten wie Putin die von ihnen geführten brutalen Kriege nur durch den Export dieser fossilen Energieträger finanzieren können“, so die Braunschweiger Ortsgruppe.

Somit müsse eine der vielen Antworten auf den Krieg ein radikaler Ausstieg aus fossilen Brennstoffen und der entschlossene Einstieg in die erneuerbaren Energien sein.

