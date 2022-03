Bus und Bahn Land fördert ÖPNV in Braunschweig mit 11 Millionen Euro

Mittel für die nachhaltige Mobilität: Das Land Niedersachsen will den Öffentlichen Personennahverkehr in Braunschweig in diesem Jahr nach aktuellem Stand mit rund 11 Millionen Euro für Stadtbahn und Busverkehr fördern.

Wie die Stadtverwaltung mitteilt, fließt das Geld in große Bauprojekte der Braunschweiger Verkehrs-GmbH: die Sanierung des Busbetriebshofs Lindenberg, der Neubau der Stadtbahnbrücke über die A39 im Autobahnkreuz Braunschweig-Süd sowie die Gleise der Stadtbahn zwischen Weststadt und Broitzem mit Querung der Eisenbahn.

Außerdem werde das Projekt „Echtzeit“ mit dem dazugehörigen Aufbau des Dynamischen Fahrgast-Informationssystems in diesem Jahr fertiggestellt. Und: Die Stadtverwaltung baut weitere Bushaltestellen barrierefrei aus.

„Für diese Unterstützung des ÖPNV in unserer Stadt sind wir sehr dankbar“, sagt Oberbürgermeister Thorsten Kornblum. „Die Fördermittel geben uns den nötigen Gestaltungsspielraum, um ein modernes ÖPNV-Angebot in Braunschweig sicherzustellen und den Nahverkehr aktiv im Sinne der klimafreundlichen Mobilität der Zukunft zu gestalten. Die Summen verdeutlichen, wie wichtig das Land Niedersachsen als nachhaltiger Partner und Förderer der BSVG ist – insbesondere, wenn es um die Umsetzung ambitionierter Vorhaben im ÖPNV geht.“

Die BSVG bemühe sich aktuell noch um weitere Fördermittel des Bundes und des Landes zum Umstieg auf Elektrobusse. Wie vom Rat beschlossen, soll mit Hilfe der Förderung dann der Aufbau von Ladeinfrastruktur sowie der Kauf von Elektrobussen starten. Die BSVG rechnet im Verlauf des Jahres mit verbindlichen Aussagen zu ihren Anträgen.

