Braunschweiger Online-Hilfeportal zeigt sich in neuem Outfit

Verbesserte Benutzerfreundlichkeit, optimiertes Webdesign, verfeinerte Suchfunktion und ein frisches Design: Der Braunschweiger Präventionsrat hat sein Hilfeportal www.braunschweig-hilft.de modernisiert. „Wenn jemand unser Hilfeportal aufsucht, findet er schnell den richtigen Ansprechpartner oder die richtige Fachstelle“, erklärt der Geschäftsführer des Präventionsrats, Thomas Seliger, in einer Pressemitteilung.

Den Relaunch habe der Präventionsrat auch dazu genutzt, die Informationen zu aktualisieren und neue Angebote einzuführen: Mittlerweile präsentieren sich mehr als 150 Fachstellen, die in schwierigen Lebenslagen weiterhelfen. Aufgelistet sind Beratungsstellen, präventive Angebote sowie Ansprechpartner für Krisenintervention, Diagnostik und Therapie. Außerdem werden auf der Seite regelmäßig Veranstaltungen und Neuigkeiten rund um das Thema Prävention, Jugendschutz und Beratung veröffentlicht.

Von den frühen Hilfen der Stadt Braunschweig bis hin zur Hospizarbeit

„So normal es ist, dass Probleme auftauchen, so selbstverständlich sollte es auch sein, dass Hilfe angeboten wird“, erklärt Rainer Schubert, Leiter des Sozialreferats der Stadt Braunschweig und Vorsitzender des Präventionsrats. „Braunschweig hat da viel zu bieten: von den frühen Hilfen der Stadt Braunschweig bis hin zur Hospizarbeit.“

Der Präventionsrat hofft, dass weitere Fachstellen den Weg in das Hilfeportal finden und weist auf die Möglichkeit hin, das Portal auch in eigner Angelegenheit zu nutzen. So könnten Neuigkeiten aus der eigenen Einrichtung oder Veranstaltungshinweise bekannt gemacht werden. Der etwa monatlich erscheinende Newsletter erreiche rund 2300 Empfänger.

Anfragen über das Hilfeportal

Vielleicht ergäben sich daraus auch noch weitere, ganz neue Angebote, sagt Rainer Schubert: „Uns erreichen über das Portal häufig Anfragen – zum Beispiel, ob es Anti-Aggressions-Kurse für Männer, aber auch für Frauen gibt. Und die gibt es in Braunschweig so nicht. Es werden also mitunter auch Bedarfe an weiteren, passenden Hilfen deutlich.“

