Braunschweig. Am Freitag geht es los. Der Bus wird nachts aufgeladen und soll tagsüber ohne „Nachtanken“ 12 bis 16 Stunden bis zu 230 Kilometern absolvieren.

Elektromobilität im ÖPNV BSVG testet weitere Elektrobusse in Braunschweig

Im Januar hatte die BSVG bereits einen E-Gelenkbus von MAN für eine Woche im Testbetrieb. Ab Freitag, 4. März, wird ein Solobus mit Elektro-Antrieb für knapp eine Woche im Netz eingesetzt. Bei dem Fahrzeug des Herstellers Solaris handelt es sich laut der BSVG um Nacht- beziehungsweise Depotlader.

Der Bus wird also auf dem Betriebshof aufgeladen und soll den kompletten Dienst ohne weitere Energiezufuhr bewältigen. Ein weiterer Test, dann mit einem Solobus des Herstellers Evobus (Mercedes), soll noch im März folgen.

Ihr Newsletter für Braunschweig & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Wie alltagstauglich sind die E-Busse

„Für unser Unternehmen ist dies eine weitere gute Gelegenheit, um die Alltagstauglichkeit der E-Busse im Braunschweiger Netz zu überprüfen und Erfahrungen zu sammeln“, erklärt Geschäftsführer Jörg Reincke in einer Pressemitteilung. Die BSVG hat sich bereits auf entsprechende Fördermittel beworben und plant, gemäß dem Beschluss des Rats der Stadt, mit dem Umstieg auf E-Busse zu beginnen.

Zurück zum Test, der an diesem Freitag beginnt: Mit Einsatzdauern von 12 bis 16 Stunden und einer maximalen Tagesleistung von 230 Kilometern soll der Bus, dessen Batterie-Kapazität 528 kWh beträgt, bewusst an seine Grenzen gebracht werden, um ein gutes Bild seiner Leistungsfähigkeit zu erhalten. „Neben den technischen Erkenntnissen spielen auch die subjektiven Erfahrungen unserer Fahrerinnen und Fahrer eine wichtige Rolle. Daraus können wir viel für die Zukunft lernen“, erklärt Reincke.

Mehr zum Thema

Fahrschein-Entwerter lasse sich im Rahmen des Tests nicht verbauen

Das Testfahrzeug wird mit einem Fahrscheindrucker bestückt, so dass Fahrgäste Tickets lösen können. Aus technischen Gründen können Reincke zufolge aber keine Kurzstreckentickets ausgestellt werden. Ein Fahrschein-Entwerter lasse sich im Rahmen des Tests nicht verbauen. Die BSVG bittet ihre Fahrgäste darum, Tickets aus dem Vorverkauf nach dem Umstieg im folgenden Fahrzeug zu entwerten.

Der Solobus wird voraussichtlich wie folgt eingesetzt: Auf der Linie 426 am Freitag, 4. März, sowie am Dienstag, 8. März, und Donnerstag, 10. März – und auf der Linie 422 am Samstag, 5. März, Sonntag, 6. März, Montag, 7. März, Mittwoch, 9. März, und Freitag 11. März.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de