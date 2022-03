Diese zwei Doggen in Braunschweig müssen noch viel lernen

Die beiden deutschen Doggen Linus (3) und Scooby Doo (4) warten zurzeit im Braunschweiger Tierheim auf ein neues Zuhause. Sie kamen zwar gemeinsam ins Tierheim, wie Leiterin Verena Geißler mitteilt, hängen aber nicht extrem aneinander und können auch getrennt vermittelt werden.

„Die beiden durften bisher kein normales Hundeleben kennenlernen und sind deshalb in vielen Situationen noch recht ängstlich und unsicher“, sagt sie. Scooby Doo fasse schneller Vertrauen zu seinen Bezugspersonen und sei dann recht aufgeschlossen. „Leider haben die beiden Hunde bislang keinen Grundgehorsam gelernt und würden auch an einem Menschen hochspringen, wenn man sie lässt.“

Linus und Scooby Doo sind nicht stubenrein

Immerhin: Beide könnten trotzdem schon recht passabel an der Leine laufen. „Linus und Scooby Doo sind grundsätzlich verträglich mit Artgenossen“, so Geißler. „Beide hatten aber bislang wenig oder keinen Kontakt zu fremden Hunden.“

Wichtig ist auch: Den Umgang mit Kindern kennen sie nicht. „Da die beiden aber sehr unsicher auf schnelle Bewegungen oder Hektik reagieren, sollten keine Kinder in ihrem neuen Zuhause leben.“ Außerdem seien Linus und Scooby Doo nicht stubenrein und werden vermutlich auch nicht alleine bleiben können.

Halter müssen sich auf viel Arbeit einstellen

Geißlers Fazit: „Die neuen Halter müssen sich auf eine Menge Arbeit einstellen. Den beiden Rüden muss mit viel Geduld das Einmaleins des Hundelebens beigebracht werden. Ihre neuen Besitzer sollten bereits Erfahrung im Umgang mit Hunden besitzen.

Wer Interesse an den Hunden oder anderen Tieren hat, erreicht das Tierheim am Biberweg 30 unter (0531) 500006 und per E-Mail an info(@tierschutz-braunschweig.de.

