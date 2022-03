Braunschweiger Astor-Kino zeigt Strauss-Oper live aus New York

Die junge Sopranistin Lise Davidsen – bereits als Shooting-Star bezeichnet – präsentiert eine ihrer Paraderollen erstmals an der Metropolitan Opera New York: Ariadne auf Naxos. Zu erleben ist sie am Samstag, 12. März, von 19 Uhr bis 22.05 Uhr (mit einer Pause) im Astor Filmtheater in Braunschweig.

„Die Operngeschichte kennt nur wenige so kongeniale Zusammenarbeiten wie die des Komponisten Richard Strauss und des Schriftstellers Hugo von Hofmannsthal“, heißt es in der Ankündigung von Theaterleiter Frank Oppermann. Besonders eindrücklich zeige sich dies bei der Arbeit zu ihrer dritten Oper.

Die selbstmordgefährdete Ariadne trifft auf die leichtlebige Zerbinetta

Zum Inhalt: Die Oper eines jungen Komponisten steht kurz vor der Erstaufführung, als er von einigen kurzfristigen Änderungswünschen seines Auftraggebers, eines reichen Kunstbanausen, erfährt. Seine heroische Oper rund um die aus Liebeskummer selbstmordgefährdete Ariadne und das Stück einer Komödiantentruppe sollen gleichzeitig aufgeführt werden.

Die Oper dauert rund drei Stunden (mit einer Pause). Foto: Marty Sohl/The Metropolitan Opera

Die auf Wunsch des Auftraggebers (und gegen den Willen des Komponisten) in die Ariadne-Oper eingefügten Auftritte der leichtlebigen Zerbinetta und ihrer Verehrer führen zu einer „Gegenüberstellung der Frau, die nur einmal liebt, und der, die viele Male sich gibt“, so Richard Strauss’ kongenialer Librettist Hugo von Hofmannsthal.

Turbulentes Geschehen hinter den Kulissen einer fiktiven Opern-Erstaufführung

So werden in den typisierten Opernfiguren auf teils humorvoll-augenzwinkernde, teils auch ernste Weise zwei Liebes- und Lebensmodelle miteinander konfrontiert. Zugleich aber stelle das Werk auch eine künstlerische Reflektion der Frage nach dem Miteinander von komödiantischen und dramatischen Elementen in der Oper dar und entführe den Zuschauer in das turbulente Geschehen hinter den Kulissen einer fiktiven Opern-Erstaufführung, heißt es in der Pressemitteilung. Gesungen in Deutsch (mit deutschen Untertiteln).

Tickets für 25 bis 33 Euro sind hier erhältlich.

red

